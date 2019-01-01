名宿：埃里克森很适合利物浦 能让球队更多产

前红军前锋桑德斯相信，一名与离开托特纳姆联系传闻紧密的中场组织者将会是安菲尔德的一个精明的补充。

克里斯蒂安·埃里克森可能会“加入利物浦的队伍”，迪恩·桑德斯说，红军需要一个能让他们“更有效率”的人。

普遍的共识是，尤尔根·克洛普将欢迎另一位组织者加入他的球员名单。

将库蒂尼奥从巴塞罗那带回安菲尔德的转会一直在讨论中，但是对于将欧冠冠军与这位巴西国脚联系在一起的报道，各方反应不一。

桑德斯相信利物浦可以把目光放在离本土更近的地方，如果他们想要得到一个有创造力的影响力，可以考虑丹麦球星埃里克森。

热刺主帅波切蒂诺承认，人们对这名进入合同最后一年的球员表现出了极大的兴趣，这可能在某个阶段引发了一场转会争夺战。

前红军前锋桑德斯在接受采访时被问及利物浦是否会在今年夏天花费他们的预算，以及他们可能把目标放在谁身上时，回答说：“(他们)可能会花这笔钱……我认为埃里克森可能会加入利物浦；像埃里克森这样的球员。”

“这样的球员会让他们的中场更有效率。”

埃里克森承认，他可能会在今年夏天接受一项新的挑战。

在谈到自己的未来计划时，他表示：“我觉得在我的职业生涯中，我可能想尝试一些新的东西。”

“我对托特纳姆所发生的一切有着最强烈和最深的敬意——我不会否定。但是我也说过我想尝试一些新的东西。”

“我希望今年夏天能有一个解决方案。这就是计划。”

“在足球中，你不知道什么时候会有一个解决方案。它随时都可能发生。每个人都希望能尽快取得最好的成绩，但足球需要时间。”

埃里克森自2013年加盟托特纳姆以来，代表俱乐部出场277次，攻入66球，助攻数也相当可观。