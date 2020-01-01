名宿：国米应再留桑切斯一年 孔蒂应给他足够的出场时间

这位前国际米兰前锋认为老东家应该再留桑切斯一个赛季，并要求主帅孔蒂给予他足够的耐心与出场时间。

鲁本·索萨表示，国米应该把阿莱克西斯·桑切斯“再留一年”，如果能够获得正常的出场时间，这位在曼联陷入低迷的球员仍能为球队做出不小的贡献。

这名智利国脚在圣西罗的整个租借期间并没有得到太多出场机会，在严重伤病问题的影响下，他只为国米在出场了15次。

这位前巴塞罗那和阿森纳球星在老特拉福德的表现非常低迷，而后他被租借到了意大利。不过索萨认为，如果安东尼奥·孔蒂对这位智利球星表现出足够的耐心和信念，桑切斯会给出足够的回报。

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前国际米兰前锋索萨表示:“我和他一起住在米兰的酒店里。对我来说，他是一位伟大的球员，有着漫长的职业生涯，尤其是在国家队，他非常受人尊敬。”

“他没有得到正确的出场时间，他不能踢那么少的比赛，他需要在球场上踢比赛，踢90分钟，他需要时间来找回状态。”

“他需要两场比赛来获得信心，但他需要在首发和打满全场的情况下才能做到这一点。”

“我会让亚历克西斯在国米再呆一年。他是一位得分手，他的身体状况很好，还有很多东西可以奉献。他已经进了很多球，而且还会继续这么做。”

桑切斯在巴塞罗那的141场比赛中打进47球，在阿森纳的166场比赛中打进80球。

2018年1月转会到曼彻斯特，本应让他的职业生涯更上一层楼，但这位南美球员却迷失了方向。在决定前往意甲之前，他在45场比赛中仅仅为红魔攻入了5粒进球。

有消息称，索尔斯克亚并不排斥让桑切斯重回曼联，不过就目前的情况来说，智利人在2020-21赛季将会在哪里踢球还有待观察。