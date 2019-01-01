名宿回归 阿森纳欲请埃杜担任俱乐部足球总监

英媒《伦敦晚旗报》消息，阿森纳正在考虑邀请曾经为枪手效力的埃杜回到俱乐部担任足球总监。

阿森纳在功勋主帅温格离职之前就在改革俱乐部的管理机构，他们着力增强一线队的运营管理。随着首席执行官加齐迪斯离任加盟AC米兰，枪手更加意识到要招募经验丰富的管理人员进入俱乐部。

目前，劳尔-桑列伊被任命为足球部门主管，而文特卡山则从首席商务官转到总经理职位，与此同时，米斯林塔特继续担任引援主管。

《晚旗报》消息，米斯林塔特的职权范围仍然不太清晰，俱乐部还不确定是任命一名新的技术主管，还是由米斯林塔特同时负责包括球队战术、教练执教方式和青训等方面的工作内容。但俱乐部方面可能会倾向于增设足球总监的位置。

前巴西国脚中场埃杜在2001年到2005年间为枪手效力，总共出场127次。他离开枪手后加盟了瓦伦西亚，并于2010年回到了祖国巴西，加盟了自己职业生涯的第一支球队科林蒂安。

他在2011年开始担任科林蒂安俱乐部的足球总监一职，之后成为巴西国家队的技术主管。

据了解，阿森纳已经和埃杜进行了初步接触。巴西媒体甚至表示，阿森纳已经向埃杜发出了正式邀请，而巴西足协也得知了该消息。

埃杜是否会接受这一邀请，还不得而知，但根据他和阿森纳的关系来看，他是该职位非常合适的候选人。

阿森纳的这一举措表明枪手正深入改革曾经在温格治下的俱乐部自主化管理结构。阿森纳希望围绕主教练建立一个全面的基础架构，无论谁执教球队，不会对俱乐部的发展产生巨大的影响，以求俱乐部的稳定性。