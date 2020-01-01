名宿：哈弗茨比桑乔更出色 切尔西三叉戟比利物浦的更出色

这位前蓝军前锋认为切尔西引进哈弗茨要胜于引进桑乔，与此同时他还表示球队的新三叉戟能打入比红军三叉戟更多的进球。

前蓝军前锋托尼·卡斯卡里诺表示，凯·哈弗茨将成为切尔西队内的“重量级球员”，他将证明这笔引援会比引进桑乔更棒。

这位被外界一致看好的21岁德国年轻中场在今夏以7000万英镑的费用来到了斯坦福桥，他被认为还有很高的成长潜力。

切尔西将从这笔交易中受益，尽管这只是弗兰克·兰帕德在今夏进行大手笔引援的一部分。

其他球队

目前整个世界足坛都因新冠疫情而陷入了财政危机，而蓝军在这个棘手的时刻，果断选择出手完成了数笔梦幻签约。

兰帕德的球队在这个夏天得到了空前的补充，有望在2020-21赛季再度成为西伦敦巨人，参与到英超冠军的竞争中。

哈弗茨将会在本赛季的征程中扮演一个重要角色，卡斯卡里诺希望这个年轻人能够成为球队的主角。

对他来说，这位天才中场是一个比英格兰国脚桑乔更好的选择，那位多特蒙德边锋是另一家英超豪门曼联苦苦追求一夏天而没有得到的另一天赋异禀的年轻人。

“我迫不及待地想看到哈弗茨、维尔纳和普利西奇领组成切尔西的锋线三叉戟。”卡斯卡里诺告诉《泰晤士报》。

“弗兰克·兰帕德的球队现在拥有英超最令人兴奋的锋线三人组，我甚至认为，他们比利物浦的萨拉赫，萨迪奥·马内和罗伯托·菲尔米诺能打入更多进球。”

“普利西奇和哈弗茨拥有着上天赐予的速度和高超的技术，而维尔纳则是一个致命的终结者。”

“特别是哈弗茨，他将成为切尔西的重要球员。他是一个比桑乔更好的引援。”

兰帕德将在周一的比赛中首次率领这支全新的球队征战英超，届时切尔西将前往布赖顿开启新的英超赛季。