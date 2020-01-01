名宿：博格巴已完全恢复 他将为曼联竭尽全力

这位前前锋认为，在索尔斯克亚的带领下，法国人可以和葡萄牙人在老特拉福德组建一个关键的中场搭档。

前红魔前锋萨哈表示，保罗·博格巴已经准备好为曼联展现最好的自己，并消除外界对他的诸多批评。

法国世界杯冠军成员之一的博格巴在四年前二进宫曼联后，一直在努力实现人们对他的期望。

这位前曼联青训球星，在2012年转会尤文图斯后，职业生涯进步神速，不过在回到英超后，曼联的平庸表现让他经常遭遇外界的千夫所指。

其他球队

他的法国同胞萨哈表示，博格巴已经从困扰他的伤病中恢复，现在他决心在英超恢复之后，为索尔斯克亚的球队做出贡献。

曼联主帅一直在公开支持博格巴，并认为他能与一月份刚刚转会加盟布鲁诺·费尔南德斯成为中场搭档。在萨哈看来，法国中场依旧是世界上最好的球员之一。

在接受Stats Perform News采访时，萨哈这样评价博格巴：“他是世界上最好的球员之一。他经历了一个艰难的赛季，伤病一直在困扰着他。他回来的时候很有动力，这是一些球员告诉我的。”

“当我和他在电话里交流时，他非常有动力，所以我想我们真得能看到一位新博格巴，不过他需要得到其他人的支持。我认为目前的他并没有得到支持。现在他的身边将会有布鲁诺·费尔南德斯，他是另一位领袖，另一位创造性十足的中场。”

萨哈在效力曼联期间，曾两次拿到英超冠军，他表示：“我真的很高兴曼联球员们能够共同承担起责任，我真得很想看到这样的球队。”

萨哈在2004年到2008年期间效力于红魔，他承认博格巴将在赛季结束后与其他球队有所传闻。

萨哈表示：“这个赛季快结束了，随着转会市场即将重启，他的名字可能会出现。不过他非常有动力，非常有天赋，他已经证明了自己，但现在他有一个更好的平台来改善经让批评者闭嘴。”

另一位在曼联的法国球员安东尼·马夏尔已经和布鲁诺·费尔南德斯产生了不错的化学反应，他们在近期训练中的表现得到了主帅索尔斯克亚的赞扬。

萨哈也赞扬了马夏尔本赛季的发展，并认为他已经成为了曼联的常规首发。

“我是安东尼的忠实粉丝，”萨哈表示。“一年前我对他的表现很沮丧，因为我知道他的潜力，但在球场上，我看到他穿梭在球场左右两侧。他可以做到任何事情，他有巨大的潜力。”