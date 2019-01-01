名宿力撑 马特乌斯支持拜仁1亿欧元猛砸萨内

马特乌斯相信德甲冠军为了得到这名令人兴奋的边锋，他们会比预期下手更狠。

马特乌斯声称：拜仁慕尼黑准备以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格买下曼城边锋萨内，德甲冠军只是想用最好的价格来谈判。

安联球场的那些人表示，由于涉及了一个“疯狂”数字，将这位德国国脚带回祖国的行动不太可能。

俱乐部主席乌利•赫内斯此前也曾表示，他们不愿意在任何一名球员身上花费超过8000万欧元(合7000万英镑/ 9000万美元)。

马特乌斯能够理解为什么会有这样的声明，但他仍然相信如果曼城能够达成一个适合所有人的协议，拜仁将会为这名令人兴奋的23岁球员做出更大的努力。

他告诉德国天空电视台：“我不认为这笔转会会因为区区几百万欧元而失败。如果这名球员向拜仁老板发出了加盟的信号，我相信俱乐部会接受多几百万欧元的价格的。”

“如果拜仁想在国际赛场上取得成功，他们必须加强进攻。为此，这种转会将是一个很好的信号。稍微提高一点质量只需要多花几百万。”

尽管相信拜仁会很高兴地拿下萨内，但马特乌斯承认，球员自己也要对自己的未来做出重大决定。”

在曼城赢得三冠王的2018-19赛季中，他并不是一个有保证的首发球员，但他有望成为家乡球队的领军人物。

“他是留在曼城和瓜迪奥拉，还是转会拜仁?”

“他绝对是一名出色的球员，几乎在每场比赛中都能证明这一点。”

“他即将决定未来几年他想在哪里踢球。

如果他对更少的比赛感到满意，但是在曼彻斯特的比赛中他感觉良好，那么他必须权衡一下。如果是那样的话，那么他必须呆在那里。”

“但是如果他想有机会成为一名拥有更多比赛时间的球员，并且想再次生活在德国，那么他必须去拜仁。”

“他必须把其他所有事情放在一边，完全为自己做决定，而不是听别人的。”