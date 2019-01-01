名宿力挺伊斯科：他绝对配得上首发

前皇马中场范德法特表示，伊斯科无疑应成为常规首发队员。

索拉里上任以来以来，伊斯科在皇马遭到冷遇，自10月份以来就没有进入过首发阵容。据报道，伊斯科对现状非常不满，而有关他的转会传闻也多了起来。不过，在欧冠淘汰赛对阵阿贾克斯的比赛中，伊斯科有机会首发，前辈范德法特也表示了自己对他的支持。

“对我来说伊斯科就是世界最好的球员，”范德法特告诉《马卡报》。“但他总和教练产生问题，齐达内从来没百分百信任过他。阿贾克斯和皇马的比赛时我会看他是不是会首发，如果没有，我就直接回家。”

“我十分期待这场比赛，他们势均力敌，阿贾克斯对皇马来说绝对是难缠的对手。很难预测谁会赢，阿贾克斯很强，但皇马也是欧冠三冠王。”

C罗的离开在很大程度上削弱了皇马的进攻，范德法特也认为，没有C罗的皇马很难再度拿下欧冠：“现在所有人都知道他对皇马有多重要了，每个赛季他都能打进差不多60球。有C罗的队伍排名都很靠前，你把球传给他，他就能进，他是成功的保障。”

范德法特同样提到了阿贾克斯现在正当红的新星德容和德里赫特：“我希望他们能继续留在荷兰，但很正常，他们会接到很多豪门的邀约，因为他们表现很棒。他们是非常有才华的球员，前途不可限量。”