名宿：利物浦成功因充分信任克洛普 他们能创立新王朝

这位红军的传奇人物相信，利物浦近期所获得的一系列奖杯可以归结于俱乐部高层对教练的耐心。

约翰•巴恩斯表示，利物浦已经选择复制弗格森爵士、穆里尼奥和瓜迪奥拉的“成功秘诀”，先是找来克洛普担任球队的教，而后又充分给予了时间和金钱来帮助这位德国教头实现自己的期望。

红军对2015年10月接替布伦丹·罗杰斯的德国战术家表现出了足够的耐心。

早在执教多特蒙德时期，克洛普留在莫西塞德郡拥有了不错的声誉，他带队的踢球风格和福特的人格魅力，让他来到安菲尔德后，很快就俘获了大批忠实球迷的心。

其他球队

尽管在最初的一段时间，克洛普带领的这支红军依旧难以拿到一座冠军奖杯，但前年的欧冠决赛开始让这支球队出现蜕变，而去年的成功则让他们克服心魔，真正成为欧洲最顶级的球队。

利物浦现在正从自己教练的长期战略中得到好处，他们还在近几个转会窗口中进行了数笔精明的引援。

曼联、切尔西和曼城都是在过去采用类似方法获得成功的，巴恩斯很高兴看到安菲尔德的球队也采用了这样行之有效的方法。

红军传奇表示：“这一直是成功的秘诀。弗格森爵士在曼联得到了时间，得到了董事会的完全支持和信任，这就是为什么他能够打造出那样伟大的红魔。”

“切尔西在穆里尼奥的第一个赛季也做了同样的事情，而后蓝军得到了很多冠军奖杯的回馈。”

“如果俱乐部给他们的主帅足够的资源和足够的时间来组建一支球队，他们就会成功。”

“最重要的是球员们应该知道主教练才是真正的掌舵人。球员权力现在在全世界都是一个大问题，他们被认为比教练更重要。”

“让球队在俱乐部中占据主导地位的俱乐部一直都不稳定，当教练看起来更重要的时候，教练的作用就被削弱了。”

“过去两年里，利物浦和曼城是英格兰最成功的两家俱乐部，对此我并不感到惊讶，因为这两家俱乐部的主帅才是真正的掌权者，权力并不属于老板或球员。”

利物浦在2019年在欧冠上取得了难以置信的成功，并即将拿到俱乐部30年以来的第一座国内联赛冠军奖杯。

巴恩斯很高兴看到红军能够完成这样的壮举，但同时也希望他们能继续下去，建立另一个王朝。

他补充道:“我认为这不仅仅是本赛季，如果球队真的赢得了英超冠军，他们就不能停下脚步，躺在过去的荣誉上。”

“成功的真正标志是能够在一段时间内持续赢得奖杯。球队将会享受胜利，但实际上他们应该把注意力转移到下赛季。”

“克洛普希望在接下来的几年里能够带领这支球队保持这样的水平。”

“我希望这是俱乐部历史上另一个伟大时代的开始，那时红军可以像过去一样，不断挑战国内联赛冠军和欧冠冠军。”

“联赛的胜利对俱乐部来说无疑是梦幻般的，但成功不能止步于此。”