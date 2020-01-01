名宿：利物浦成功因充分信任克洛普 他们能创立新王朝
约翰•巴恩斯表示，利物浦已经选择复制弗格森爵士、穆里尼奥和瓜迪奥拉的“成功秘诀”，先是找来克洛普担任球队的教，而后又充分给予了时间和金钱来帮助这位德国教头实现自己的期望。
红军对2015年10月接替布伦丹·罗杰斯的德国战术家表现出了足够的耐心。
早在执教多特蒙德时期，克洛普留在莫西塞德郡拥有了不错的声誉，他带队的踢球风格和福特的人格魅力，让他来到安菲尔德后，很快就俘获了大批忠实球迷的心。
尽管在最初的一段时间，克洛普带领的这支红军依旧难以拿到一座冠军奖杯，但前年的欧冠决赛开始让这支球队出现蜕变，而去年的成功则让他们克服心魔，真正成为欧洲最顶级的球队。
利物浦现在正从自己教练的长期战略中得到好处，他们还在近几个转会窗口中进行了数笔精明的引援。
曼联、切尔西和曼城都是在过去采用类似方法获得成功的，巴恩斯很高兴看到安菲尔德的球队也采用了这样行之有效的方法。
红军传奇表示：“这一直是成功的秘诀。弗格森爵士在曼联得到了时间，得到了董事会的完全支持和信任，这就是为什么他能够打造出那样伟大的红魔。”
“切尔西在穆里尼奥的第一个赛季也做了同样的事情，而后蓝军得到了很多冠军奖杯的回馈。”
“如果俱乐部给他们的主帅足够的资源和足够的时间来组建一支球队，他们就会成功。”
“最重要的是球员们应该知道主教练才是真正的掌舵人。球员权力现在在全世界都是一个大问题，他们被认为比教练更重要。”
“让球队在俱乐部中占据主导地位的俱乐部一直都不稳定，当教练看起来更重要的时候，教练的作用就被削弱了。”
“过去两年里，利物浦和曼城是英格兰最成功的两家俱乐部，对此我并不感到惊讶，因为这两家俱乐部的主帅才是真正的掌权者，权力并不属于老板或球员。”
利物浦在2019年在欧冠上取得了难以置信的成功，并即将拿到俱乐部30年以来的第一座国内联赛冠军奖杯。
巴恩斯很高兴看到红军能够完成这样的壮举，但同时也希望他们能继续下去，建立另一个王朝。
他补充道:“我认为这不仅仅是本赛季，如果球队真的赢得了英超冠军，他们就不能停下脚步，躺在过去的荣誉上。”
“成功的真正标志是能够在一段时间内持续赢得奖杯。球队将会享受胜利，但实际上他们应该把注意力转移到下赛季。”
“克洛普希望在接下来的几年里能够带领这支球队保持这样的水平。”
“我希望这是俱乐部历史上另一个伟大时代的开始，那时红军可以像过去一样，不断挑战国内联赛冠军和欧冠冠军。”
“联赛的胜利对俱乐部来说无疑是梦幻般的，但成功不能止步于此。”