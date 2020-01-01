名宿：利物浦不应放走马内 除非维尔纳加盟

这位前红军球星警告说，安菲尔德必须留下塞内加尔前锋，除非他们能签下一位替代者。

前利物浦球星史蒂夫·尼科尔表示，如果红军签下RB莱比锡前锋蒂莫·维尔纳，那么他们可能会考虑在下个转会窗口卖掉萨迪奥·马内。

此前媒体曾报道，克洛普正在关注自己的这位德国老乡，他可能会将其带至安菲尔德球场。与此同时，维尔纳本人也已经为转会安菲尔德敞开了大门，这位24岁的德国国脚承认加盟利物浦的机会确实很有吸引力。

不过，希望引进这位久经考验的RB莱比锡前锋的球队并不止利物浦一家。从目前的情况来看，维尔纳可能并不能够进入克洛普的首发11人中，因为目前红军锋线已经有了赫赫有名的萨拉赫、菲尔米诺和马内。

其他球队

有猜测称，利物浦的锋线三叉戟可能会在今夏被拆分，西甲两大豪门皇马和巴萨都是他的追求者。

尼科尔承认，考虑到足球食物链顶端的俱乐部可以获得的资金，任何事情都有可能发生，但他希望克洛普在卖掉马内之前能够做好应急计划。

当被问及与塞内加尔球星马内与利物浦分道扬镳的可能性时，这位前红军后卫告诉ESPN:“如果你签下了维尔纳，那才有意义。不幸的是，像维尔纳这样的球员并不多。如果维尔纳想去别的俱乐部呢？

“人们谈论这件事的方式，就好像维尔纳已经转会利物浦一样。实际上，现在只是维尔纳说他愿意去利物浦。不妨看看那个叫姆巴佩的家伙，他之前告诉所有人他想去皇马，结果他去了巴黎圣日耳曼。”

即便马内、萨拉赫和菲尔米诺都不会在今夏离开安菲尔德，利物浦也会在下一个转会期加强他们的锋线，他们需要更多的前锋来增加板凳深度。维尔纳、桑乔、格拉利什和哈弗茨，都在利物浦的考察范围内。