名宿：切尔西一月将拒绝一切报价 吉鲁会继续留在蓝军

这位前切尔西门将认为34岁的法国前锋不会在一月份离开斯坦福桥。

罗伯特·格林表示，切尔西将在一月转会窗口关闭期间拒绝任何俱乐部对吉鲁提出的报价，蓝军很有可能会向这位老将提供一份新合同而不是将其放走。

这位经验丰富的法国前锋与斯坦福桥的现有合同即将进入最后半年。

尽管此前曾在搬凳席度过了大部分的时间，但在对阵里昂的欧冠小组赛和与狼队的英超比赛中，这位34岁的老将再次证实了他有能力在球队扮演重要角色。

其他球队

从目前的情况来看，这位致力于明夏代表法国队出战欧洲杯的高中锋已逐渐找回了自己的队内位置。在最近的7场比赛中，吉鲁总共为切尔西打入了7粒进球。

目前弗兰克·兰帕德已排除了自己此前的想法，重新让这位俄罗斯世界杯冠军成员成为了蓝军的锋线重要选择，而格林则相信吉鲁在可以预见的未来继续在斯坦福桥效力，尽管有关他将在2021夏天离开的传闻不绝于耳。

“只要他想续约，那么他就应该得到一份新合同。”前蓝军门将格林告诉媒体。

“他们会发现很难找到人把吉鲁取而代之。我认为亚伯拉罕仍处于成长阶段。”

“吉鲁仍然在球场上破门得分，他依旧斗志昂扬。上个赛季我曾和他有过面对面的交流，当时我采访了他，他谈到了欧洲杯，谈到了为法国国家队踢球的问题，谈到了自己想要冲击那座他迄今为止没有获得的奖杯，以及成为法国队进球榜最上面的球员。”

“饥饿感和动力依然存在。他想要这样做，我不认为切尔西会去寻找一个替代者，如果亚伯拉罕上场的话，他会愿意提供帮助和支持，而当他上场的时候，他会扮演非常重要的角色”

“我认为一月是一个重要的转会窗口，我认为会有吉鲁的追求者提出报价，人们会为他而来，而留下他则是切尔西的利益所在。”

“这可能包括给他一份新合同。”

吉鲁曾在之前的采访中承认，自己会在一月份权衡所有选项，不过这些表态发生在他重新成为蓝军重要一员之前，也许目前他的想法可能已经改变，更愿意留在切尔西而非听取其他球队的报价。

而根据《每日电讯报》的最新报道，切尔西对一月份继续留下吉鲁一事信心十足，因为其已相信，即使留在斯坦福桥，这位老将依旧可以入选明年欧洲杯法国队的大名单。