名宿：克洛普放弃维尔纳可以理解 他们肯定已有其他计划

这位前红军球星对于安菲尔德的球员放弃德国前锋并不感到惊讶，他认为也许克洛普另有选择。

史蒂夫·麦克马纳曼表示，尤尔根·克洛普决定不再追求蒂莫·维尔纳，这一点并不让人感到奇怪，因为利物浦可能已经有了其他的引援妙计。

此前一直有传闻称红军在努力追求这位进球如麻的德国国脚，他甚至在接受采访时明确暗示自己愿意转会至安菲尔德。

不过目前这笔转会已经流产，维尔纳似乎已注定将加盟另一家英超豪门。根据够力足球此前的报道，切尔西已经同意支付维尔纳合同中的5400万英镑解约金，并与这位德国国脚签下一位年薪丰厚的长期合同。

其他球队

尽管许多球迷和专家都对利物浦放弃这一转会感到意外，但麦克马纳曼却持有不同的意见，讨论相信克洛普已经将目光投降了其他目标，比如多特蒙德边锋桑乔和那不勒斯中卫库利巴利。

这位前红军球星在接受BBC采访时表示:“我认为在目前的环境下，俱乐部想要在今夏大手笔投入是很困难的。球队都在赔钱，我们都知道这一点，因为球队现在都没了门票收入，赞助费用也不得不退回一部分。”

“我不认为利物浦会像他们强势买入阿利松和范迪克时那样，因为我不认为他们明年会遭遇那么多的挑战。”

“这是一个选择与考虑俱乐部自身情况的选择，所以利物浦的决定是明智的，签约必须谨慎，也许提拔几位年轻球员进入一线队就足够了。”

“你希望他们签下一位超级巨星，但是克洛普什么时候签下过每个人都在讨论的超级巨星呢？萨拉赫和马内，在当时都不是什么超级巨星。”

“你永远不知道利物浦和克洛普的想法，他们在过往转会中的操作非常好，也许他们在夏天已经有了锦囊妙策。”

麦克马纳曼并不担心利物浦错失维尔纳，因为莫西塞德郡拥有萨拉赫、马内和菲尔米诺，再引进一位新的前锋实际上并不是那么重要。

针对这一点，麦克马纳曼补充道：“这对我来说并不意外。一个月前我曾谈到过蒂莫·维尔纳，我认为他是一个伟大的球员，但仍可以提高，成为一个更好的球员，就像凯·哈弗茨一样。但如果他们现在就加入利物浦，可能就无法成为首发十一人了。”

“这是一个大问题，当你花费五千万、六千万乃至七千万英镑批签下一位超级明星球员时，你不能让他们在搬凳席呆上半个赛季。”

“我认为维尔纳是一位很好的球员和伟大的射手，他会很适合切尔西，因为蓝军在锋线上的选择有限，他们确实迫切希望签下蒂莫·维尔纳。”

“如果维尔纳加盟曼城，他可能进不了球队的常规首发，我想在利物浦同样如此。我想我们之所以把利物浦视为签下维尔纳的最大热门，是因为克洛普是他们的主帅，就是这样。克洛普对球员说了很多好话，但他作为一个教练的表现就像他的记录所证明的那样。”