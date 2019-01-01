名宿也没得商量 兰帕德租借切尔西小将遭拒

德比郡主帅弗兰克·兰帕德透露他曾为伊桑·安帕杜而与切尔西接触。

弗兰克·兰帕德透露他想签下切尔西新星伊桑·安帕杜的努力已经被证明是不成功的，这位德比郡的主教练想在这个月补充他的阵容。

梅森·芒特在夏天从切尔西租借到了德比郡，在兰帕德的带领下，他的生涯发展顺利。

由于安帕杜将继续留在斯坦福桥，成为萨里手下一线队的一员，兰帕德不得不将引援目标锁定在中场和后卫上。

这位才华横溢的威尔士人在周六切尔西2-0战胜诺丁汉森林的足总杯第三轮比赛中首发出场，随着法布雷加斯和卡希尔的离开，他的万金油属性将帮助他继续成为球队的关键球员。

兰帕德告诉记者:“我们已经问过了，但我不认为他会离开切尔西。”

“他可以打几个位置，这就是他值钱的地方，也是为什么他会留在切尔西。”

“人们以为我们在去年夏天做了很多收购，但我们的实际净支出几乎可以忽略不计。”

“我不得不通过引援来尝试改变风格，这不是一个转会窗就能解决的问题，这可能需要两个或三个转会窗。这个转会窗对我们来说会很安静。”

安帕杜擅长踢中后卫和中场，在萨里的调教下，他的发展令人印象深刻。

安帕杜已经为威尔士国家队出场6次了，如果兰帕德能在这个转会窗拿下他，那将会对他有巨大的帮助。