名宿乐见曼联转变 菲尔·内维尔大赞：他们会战斗到底
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前曼联球员菲尔·内维尔表示，曼联的夏季签约已经确保了俱乐部态度的转变。
内维尔赞扬了索尔斯克亚的到来所带来的影响，后卫万-比萨卡和哈利-马奎尔在曼联4-0轻松战胜切尔西的比赛中发挥了重要作用，而同样是夏天签下的丹尼尔-詹姆斯在他的英超处子秀上替补出场打进了最后一球。马奎尔获得了本场最佳球员，万比萨卡在帮助球队保持零失球方面发挥了至关重要的作用。
“现在还为时尚早。”内维尔在接受天空体育采访时说。“从我在季前赛中看到的，这是一支真正团结的球队。我看到过一支球队用特定的方式、特定的体系踢球。他们引进的球员在文化上发生了转变。有奥莱新签下的球员，有梅森·格林伍德、安吉尔·戈麦斯和钟塔西这样的球员，最少我们将看到一支战斗到底的曼联。”
“对我来说，周日最好的时刻就是丹尼尔·詹姆斯进球的时候。”内维尔补充道：“他脸上的表情和它对他的意义。我认为曼联应该对你有意义。”
英格兰女足主教练也对斯科特·麦克托米奈在周日战胜切尔西的比赛中的表现印象深刻，并认为这位苏格兰国脚代表了为俱乐部效力的意义。
这名22岁的球员是詹姆斯进球的开始，在索尔斯克亚的球队横扫兰帕德的球队时，他与中场搭档博格巴建立了牢固的关系。
“也许有比麦克托米奈更有技巧的球员，也有比他更有名气的球员，但是如果你说的是性格和韧性，这个小伙子已经经历了这一切，达到了他想要达到的目标。这完全是通过努力工作、奉献和训练，以及额外的努力。
“穆里尼奥在对阵切尔西和巴黎圣日耳曼（注：当时主帅非穆里尼奥）的重要比赛中选择了他，而奥莱现在也选择了他，这并不是巧合。没有比这更好的了。一个头脑冷静的小伙子正在拼命工作。任何成功人士的根本基础都是努力工作，而斯科特·麦克托米奈正大量地这样做。”