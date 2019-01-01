名宿乐见曼联转变 菲尔·内维尔大赞：他们会战斗到底

这位前红魔后卫相信俱乐部的夏季签约和最近的学院毕业生已经帮助俱乐部引进了一种新的文化。

前曼联球员菲尔·内维尔表示，曼联的夏季签约已经确保了俱乐部态度的转变。

内维尔赞扬了索尔斯克亚的到来所带来的影响，后卫万-比萨卡和哈利-马奎尔在曼联4-0轻松战胜切尔西的比赛中发挥了重要作用，而同样是夏天签下的丹尼尔-詹姆斯在他的英超处子秀上替补出场打进了最后一球。马奎尔获得了本场最佳球员，万比萨卡在帮助球队保持零失球方面发挥了至关重要的作用。

“现在还为时尚早。”内维尔在接受天空体育采访时说。“从我在季前赛中看到的，这是一支真正团结的球队。我看到过一支球队用特定的方式、特定的体系踢球。他们引进的球员在文化上发生了转变。有奥莱新签下的球员，有梅森·格林伍德、安吉尔·戈麦斯和钟塔西这样的球员，最少我们将看到一支战斗到底的曼联。”

“对我来说，周日最好的时刻就是丹尼尔·詹姆斯进球的时候。”内维尔补充道：“他脸上的表情和它对他的意义。我认为曼联应该对你有意义。”

英格兰女足主教练也对斯科特·麦克托米奈在周日战胜切尔西的比赛中的表现印象深刻，并认为这位苏格兰国脚代表了为俱乐部效力的意义。

这名22岁的球员是詹姆斯进球的开始，在索尔斯克亚的球队横扫兰帕德的球队时，他与中场搭档博格巴建立了牢固的关系。

“也许有比麦克托米奈更有技巧的球员，也有比他更有名气的球员，但是如果你说的是性格和韧性，这个小伙子已经经历了这一切，达到了他想要达到的目标。这完全是通过努力工作、奉献和训练，以及额外的努力。

“穆里尼奥在对阵切尔西和巴黎圣日耳曼（注：当时主帅非穆里尼奥）的重要比赛中选择了他，而奥莱现在也选择了他，这并不是巧合。没有比这更好的了。一个头脑冷静的小伙子正在拼命工作。任何成功人士的根本基础都是努力工作，而斯科特·麦克托米奈正大量地这样做。”