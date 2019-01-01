同城榜样 席尔瓦：基恩需像法比尼奥一样适应

太妃糖主帅并不担心他的年轻前锋，暗示其他球员同样需要一段磨合期。

马尔科·席尔瓦说，莫伊塞·基恩在埃弗顿磕磕绊绊的开始堪比利物浦的法比尼奥在安菲尔德的职业生涯。

基恩在上赛季末以2740万英镑(3000万欧元)的价格从意甲豪门尤文图斯转会到了埃弗顿。

然而，这名少年还没有为俱乐部打进一球，到目前为止他已经在所有的比赛中出场11次，但只有4次首发。

在11月早些时候2-1战胜南安普顿的比赛中，作为缺席球队会议的惩罚，他被排除在埃弗顿的阵容之外。曾经因为缺乏纪律而弃用基恩的意大利主帅曼奇尼随后建议这名年轻球员“找一家让他一直踢球的俱乐部”。

但是席尔瓦已经确认了基恩将会出现在埃弗顿周六对阵诺维奇的大名单中，并将他在古迪逊公园的头几个月和法比尼奥所经历的挣扎进行了比较，后者不得不等到去年10月底才开始为太妃糖的同城死敌利物浦参加英超联赛比赛。

“他想踢更多的比赛。”席尔瓦在新闻发布会上说：“我们必须看看他和所有我们踢了的比赛，他也踢了这些比赛。他在英超联赛有一些首发，在联赛杯也有一些，这不是一个根本打不上比赛的球员 。”

“有很多比他更有经验的球员来到英超，但（一开始）他们并没有上场。我认为你有一个例子，法比尼奥，一个更有经验的球员，花了一大笔钱，前六个月，他没有上场。大部分比赛他都在看台上。他不是唯一的例子，我可以给更多，但对莫伊塞来说最重要的是继续教导他，让他尽快适应。莫伊塞在这里得到了所有的支持。他所有的支持都来自我和他的队友。最重要的是我跟他直接说的东西。”