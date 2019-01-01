吉鲁：阿森纳的不幸事件让科斯切尔尼很受伤

这位前枪手射手很同情他的法国同胞，在伦敦北部效力了九年之后，科斯切尔尼希望在夏天离开酋长球场。

洛朗·科斯切尔尼可能在阿森纳擅离职守，试图迫使俱乐部让他离开，但前枪手前锋奥利维尔·吉鲁表示，他的法国同胞对这一不幸事件“非常受伤”。

在北伦敦忠心耿耿地效力了9年，目前的合同还有12个月到期，这位酋长球场的队长正在寻找出路。

科斯切尔尼希望他的合同终结，让他以自由球员的身份回到自己的祖国。

很多人认为他在试图迫使球队换人的问题上走错了路，这位33岁的后卫拒绝随阿森纳前往美国的季前赛基地。

有人认为他的行为会玷污他的名声，但是吉鲁相信他的同胞和密友会受到伤害。吉鲁于2018年1月离开枪手加盟切尔西。

这位世界杯冠军射手告诉BBC体育:“洛洛（科斯切尔尼）是我的好朋友。我认识他已经10、11年了。我们在乙级联赛(法国图尔)一起踢球。他已经为阿森纳效力九年了;他当队长这么多年了——非常有礼貌，非常专业，总是年轻球员的最佳榜样。俱乐部给了他在阿森纳踢球的机会，这对他来说是一个非常非常大的机会来展示他在英超的实力。我认为他一直对俱乐部充满感激和尊重。我不明白我们怎么会落到这种地步。我为他感到难过，因为他是一个优秀的人，媒体想给他一个不好的形象。我不在俱乐部，我不知道到底发生了什么，但有一件事是肯定的，洛洛对所发生的一切非常伤心，他是一个情绪化的人。”

吉鲁知道如何离开阿森纳，但是他的情况完全不同，因为他并没有想要转会，在温格为了加强枪手的进攻选择而将奥巴梅扬招入麾下后，他最终被卖了。

“我不想离开。”这位在酋长球场效力了五年半的前锋补充道：“我和主帅谈过了——这次，温格——我告诉他:‘听着，主教练，我需要一些比赛时间来参加世界杯，这对我来说太重要了。’最终，我们赢了（世界杯），所以对我来说离开非常重要。这对我来说很艰难，但能和切尔西这样的俱乐部签约真是太棒了。这对我来说是一个进步，因为——好吧，现在是曼城了——但切尔西在过去10年里一直是英格兰最好的俱乐部。这是一个新的挑战，有着巨大的动力和目标。”