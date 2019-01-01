吉鲁：还没讨论自己局面 愿意帮助小将成长

这位世界杯冠军射手本赛季的比赛时间很少，但他声称自己已经接受了竞争，并将继续战斗。

奥利维耶·吉鲁还没有和切尔西主帅弗兰克·兰帕德讨论过他缺少上场时间的问题，但这位世界杯冠军已经准备好向塔米·亚伯拉罕伸出援助之手。

这位33岁的前锋在斯坦福桥的出场顺位已经下滑，而本赛季以8粒英超入球闻名的亚伯拉罕将在2019- 2020赛季身披9号战袍，成为球队的领军人物。

吉鲁的出场次数被限制在5次以内，在4-1战胜南安普顿的比赛中，巴图亚伊在吉鲁之前出场。

这名法国国脚在过去曾表达过一种挫败感，但是他说现在还没有从兰帕德那里得到答案，而自己已经接受了位置上的竞争状态。

吉鲁说:“被排除在外有两种反应。有一种是你低下头，开始抱怨你没有在踢球。”

“另一种方法是你把不能踢球的沮丧转化为积极的能量。你需要保持良好的情绪来恢复，来展现你的个性。这就是我每天训练的目的。”

“我是一个竞争者。只有更多的时间我才会失望。我将永远为回到球场而奋斗。我和弗兰克谈过了吗？不，还没有。我无话可说，因为塔米做得很好。当一个前锋如此成功并且经常进球的时候，他很难离开球队。”

“我必须保持专注，集中精力在训练中我必须做的事情上，并在教练需要我的时候表现出我已经准备好的状态。”

吉鲁并没有因为自己目前的状况而生气，他说他一直在给亚伯拉罕提供建议，这位22岁的球员是蓝军的主力，现在他又回到了英格兰国家队。

“在切尔西的竞争确实很激烈。”他补充道。

“但这对球队有好处，对我们有帮助。像我这样的球员希望回到球队并且永不放弃，这很有帮助。”

“塔米现在情况很好。他在前场效率很高。我能说什么呢？我只是在等着轮到我。我以良好的精神状态努力训练。如果教练需要我，我将会更有效率。”

“我一直在帮助塔米吗？是的。他仍然是一名年轻的球员，现在状态很好。我为他感到高兴。他让我想起了我刚开始职业生涯时的自己。他是早熟的。他年纪轻轻就做得很好。我为他感到高兴。如果我能帮助他坚持下去，我会的。”

“但我会一次又一次地敦促他不要进入舒适区。我将一直努力得分。我们之间的竞争很激烈。”

切尔西将在国际比赛日之后10月19日主场对阵纽卡斯尔的重新开始联赛。