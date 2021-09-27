吉鲁：离开切尔西是一个显而易见的选择 最后几个月太艰难了

这位世界杯冠军射手在夏天离开斯坦福桥来到圣西罗，结束了他在英格兰足坛的九年生涯

吉鲁说离开切尔西去AC米兰的决定是一个“显而易见的选择”，这位法国前锋承认在斯坦福桥最后几个月的生活很困难。

这位世界杯冠军前锋在这个夏天结束了他在英国足坛的九年生涯，选择前往意大利接受新的挑战。

他带着足总杯冠军、欧联杯冠军和欧冠冠军离开，切尔西队内的激烈竞争迫使他在34岁的年龄不得不接受一个新的挑战。

吉鲁告诉法国媒体Telefoot：“我喜欢英超，但在某个时候，我必须做出决定。我告诉图赫尔，过去三个月太艰难了。”

“离开切尔西是一个显而易见的选择，我对我们一同经历的每一个时刻都怀着激动的心情，并继续前进。有些时刻很美好，有些时刻不太好，但我们赢得了三个重要的冠军。”

在阿森纳和切尔西效力期间，吉鲁共出场370次，打进144球。如今在米兰，他4次出场已经打进了2球。

谈及新队友伊布，吉鲁说道：“伊布是一个传奇，我们之间将会有一场真正的竞争。我希望我至少能进15个球，如果我踢满每一场比赛，那么这就是我所期待的数据。”

“我希望球队能赢得意甲冠军，我们很有实力，也有出色的年轻球员，这是我们的明确目标。”