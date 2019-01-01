吉鲁：如果我必须做出选择 我可能会离开切尔西

蓝军前锋透露他的未来还很不确定，尽管他已经入选国家队。

吉鲁说他可能在一月份离开切尔西，但他想留在俱乐部，他的首要任务是竞争一线队首发位置。

这名法国前锋本周早些时候说他不喜欢在斯坦福桥做替补，尽管他很快指出他并不是在批评主教练兰帕德。

吉鲁本赛季只在英超联赛中出场三次，其中只有一次首发，在兰帕德和前任主帅萨里的执教下，吉鲁并没有真正得到首发位置。

这位33岁的球员说，他感到沮丧并不意味着他会离开，然而，他说切尔西仍然是他的“首选目标”。

“我将为我在切尔西的位置而战。教练知道这一点，我们将在明年1月做出决定。”

“我想离开切尔西？不一定。但如果我需要做出选择…我还有许多美好的岁月等着我。我33岁了，我仍然能量，有健康的生活方式，我感觉身体很好。

“我过得开心，想踢更多比赛。切尔西是我的首选，但如果最后我不得不做出选择，我会像离开阿森纳时那样去做。”

他补充道:“(兰帕德)几乎肯定会观看比赛。无论如何，我都要精神饱满地回到切尔西。”

在周一1比1战平的比赛中，吉鲁打入了法国队的唯一一粒进球，他在替补本耶德尔上场仅四分钟后就攻入一球。

这个进球是吉鲁的第38个国家队进球，这对他来说意义重大，他希望在国际比赛中有出色的表现，同时利用这种势头在俱乐部中重新获得一席之地。

他说：“由于种种原因，自从上次国家队比赛日后，我就很少上场了。当然，做出改变的感觉很好。”

在国际比赛日结束后，切尔西将在本周末对阵纽卡斯尔，蓝军目前在英超联赛中排名第五。

之后，焦点将转向欧冠，因为切尔西将在他们的下一场欧洲比赛中对阵阿贾克斯。