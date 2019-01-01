吉鲁坚信兰帕德是教练最佳人选：我们都相信他

法国射手相信新教练兰帕德可以让他的球员们发挥出最大的潜能，而切尔西正遭遇了转会经历。

前锋吉鲁说，兰帕德是切尔西在转会禁令下执教的最佳人选。

这位41岁的教练上周被任命为萨里的继任者，合同为期三年。

切尔西目前无法为任何新球员注册——因为国际足联的两个转会窗口的转会禁令——他们也已通过体育仲裁法庭提起上诉；但吉鲁坚称标志性的前中场球员兰帕德可以让球队现存球员们发挥出最好的一面已经提供给他——包括阵容中的年轻成员。

“我喜欢他的精力和不断提高并赢得比赛的渴望。”吉鲁说。

“我认为他是合适的人选。他基本上是切尔西的传奇人物。”

“我们都相信他能提高球队的实力，而随着转会禁令的颁布，这对年轻球员来说是一个展示自己能力的好机会。”

“现在我们都很期待第一场联赛，很激动。”

在周六的友谊赛中，吉鲁为切尔西梅开二度，帮助球队4-0击败了圣帕特里克队，而在都柏林的比赛中，梅森·芒特和埃默森·帕尔米耶里也有进球。

在8月11日对阵曼联之前，蓝军还有5场比赛要打。

距离季前赛还有一个月的时间，中卫大卫·路易斯声称兰帕德的方法已经开始影响他的队友。

“我们开始明白兰帕德想从我们这里得到什么。”他告诉切尔西电视台。

“很高兴看到兰帕德和他的工作人员，因为他们很了解这家俱乐部，他们应该得到这个机会，所以这里充满了正能量。”

“积极的心态总是很重要的。以这样的方式开始季前赛是很棒的，我们需要明白自己的责任。我们需要做很多工作，了解我们必须做什么。”

切尔西的季前赛在日本继续进行，周五他们将在东京迎战川崎队，下周二将在埼田县迎战巴塞罗那。