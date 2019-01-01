吉鲁：切尔西在兰帕德手下拥有自由 无畏无惧

这位蓝军前锋在他的新教练执教下的第一次首发就表现得很好，他对球队本赛季的机会毫不怀疑。

奥利维尔·吉鲁表示，弗兰克·兰帕德时代将见证切尔西自由地踢球，并在斯坦福桥展现出无畏的足球精神。

吉鲁现在是切尔西更衣室里最重要的人物之一，大卫·路易斯在转会截止日那天以800万英镑(1000万美元)的价格加盟阿森纳，切尔西只留下3名30岁以上的外场球员：吉鲁、佩德罗和威廉。

兰帕德已经输掉了他执教蓝军的头两场比赛。吉鲁对赌博式的点球大战失利感到失望，但他对切尔西本赛季成功的机会毫不怀疑。

“兰帕德总是很积极。”吉鲁在贝西克塔斯球场说：“当我们做得不好的时候，他不会对我们很严厉，或者当我们做得很好的时候，他不会让我们情绪失控。他总是试图分析形势，他说他对我们在赛后的表现感到非常自豪。他说，像这样输掉比赛很难受，但是我们需要保持清醒，但是，他再一次说，他为我们感到骄傲。说实话，比赛一结束就很痛苦。我对球队很失望，因为我们在老特拉福德的比赛中表现出了强大的团队精神。每个人都说利物浦是夺冠热门，但我们踢得至少和他们一样好，我们创造了很多机会，我们觉得我们有最好的机会打进第三个球，赢得比赛。”这是非常不幸的。我不习惯在足球中这么说，因为它从来不是随机的。我们的团队表现非常好，我为队员们感到骄傲。”

这名法国前锋还否认了切尔西将会因阿扎尔的离开而受到严重伤害的说法。

“即使我们失去了重要的球员，我觉得这支球队在质量和数量上都非常强大。我一点也不担心。我认为我们有一种超级心态，我们都朝着同一个方向，同一个目标前进，我非常确定我们今年能做得很好。但是像这样开始一个赛季是令人难过的，这是非常艰难的，但是我们现在需要恢复过来，保持清醒。”

吉鲁看到他的合同在这个夏天被延长了，因为切尔西在他的合同上额外行使了一年的选择权。这名32岁的球员现在将和塔米·亚伯拉罕以及米奇·巴舒亚伊竞争。亚伯拉罕在超级杯中错失了决定性的点球。

法国国脚本赛季对兰帕德寄予厚望，他希望成为兰帕德阵容中的重要一员。

“最重要的是保持高度的自信，显然是无畏的，和自由踢球，这就是我们所做的。我们一直很强大。我认为我们可以从这里建设好东西。我现在感觉很好。我还需要更多的比赛时间，因为在友谊赛中我只打了45分钟，这就是为什么在70分钟后我对教练说:‘我觉得我不能再帮助球队了。’所以，最好是男孩们来完成这项工作。我在切尔西感觉很好，赛后我很高兴也很难过，但是我对这个赛季有很高的期望，因为我们有一支非常好的球队。”