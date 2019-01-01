吉鲁：做替补令人沮丧 蓝军需与我谈谈

奥利维耶·吉鲁再次表示他在英超联赛中缺少为切尔西踢球的时间，并暗示他可能在夏天离开。

去年夏天帮助法国队赢得世界杯的前锋奥利维耶·吉鲁，整个赛季只在英超首发了7次。吉鲁的合同将在几周后到期，虽然蓝军可以选择续约12个月，但是目前还没有任何谈判。

吉鲁说，即使下个月有讨论，他也希望在动笔之前得到有关今后如何使用他的保证。

具有讽刺意味的是，这名32岁的球员是本赛季欧联杯的最佳射手，攻入9球，并将在周四对阵布拉格斯拉维亚的四分之一决赛第二回合比赛中领衔切尔西的锋线。上周伦敦球队在捷克首都以1比0获胜。

吉鲁说:“我不满足于成为第二选择。对我来说，重要的是有更多的时间。我是一个竞争者，所以很明显我想踢得更多。我不知道会发生什么。我得去见俱乐部。我很高兴来到这里。我只是想好好享受。我不想退役。他们必须在赛季结束前和我谈谈。根据我在这里取得的成绩，他们没有理由不给我一年的时间。但我需要快乐。”

他还表示：“相信我，当我不在场上的时候，我感到非常沮丧。我只是不想表现出来。当你是一个竞争者，当你在整个职业生涯中都经历了困难，你需要把这种挫折感藏在心里，把它转化为场上的正能量。相信我，我不喜欢扮演第二角色。这就是为什么我说，明年我需要扮演一个更重要的角色。”

吉鲁还暗示，前锋们普遍觉得在主帅毛里齐奥·萨里的体系中生活很艰难：“如果我们不能像主教练希望的那样打进那么多球，那就不仅仅是一个球员的问题了。我们的传中可能会更危险，跑身后。我们在这个体系中做得很好，但我更愿意和二前锋一起踢球。

“我不能选择球队，所以我必须适应。我在阿森纳就这样踢了6年，进了不少球。这不仅仅是体系的问题。也许最后会有更多的球员在禁区内。我们需要在这方面改进。”