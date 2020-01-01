吉鲁：为了一月份离开切尔西 我做出了一切努力

这位前锋在谈到冬季转会时表示国米是自己冬窗的首选目的地，不过因为没有找到合适的替代者，蓝军并没有放他离开。

切尔西前锋吉鲁在接受采访时证实，自己在冬窗竭尽所能想要切尔西。

这位法国前锋在本赛季大部分的时间里都在努力重返一线队，但他并没有得到兰帕德青睐，截至目前，只在各项比赛中出场了12次。

尽管已经年满33岁，但吉鲁实际上并不缺乏追求者，国际米兰、拉齐奥和热刺都曾在一月份与他联系在一起。

其他球队

这位前阿森纳球星与蓝军的现有合同将在今年夏天到期，届时他将以自由身离开斯坦福桥，不过很显然，他并没有想到自己竟然没能在一月份成功离开，

“说实话，我确实想要转会去其他地方，我在切尔西经历了六个月的艰难生活，”

“这就是我今年1月试图离开的原因。当时我千方百计地想要离开。不过在当时的情况下，切尔西并不想放我走，因为我离开的必要条件就是找到一位替代者。”

“对我最感兴趣的俱乐部是国际米兰，问题是他们托得太久了，不过在最后时刻，拉齐奥和热刺也加入了进来。那时候对我来说，我的下一站是哪里已经完全不是问题了，但是我能够离开吗？不，不能。转会卡住了。”

“我知道无论如何我都不应该罢训、拒绝上场或者在更衣室内搞破坏。首先，因为这件事的决定权并不在我手中，我也知道自己很有可能最终会留在切尔西，所以我一直表现得很职业。”

“因为这件事只会有两个结果，要么一直闷闷不乐，要么就是去为自己的位置而战，我就是这么去做的。教练答应给我更多的上场机会，他兑现了自己的承诺，而我也抓住了机会。”

这位前蒙彼利埃球星表示里昂也曾对他感兴趣，但是转会国际米兰是他的首要目标。

“是的，让奥拉斯主席给我打过电话，他向我表达了他对我的兴趣，但我只是告诉他，里昂的兴趣让我倍感荣幸，但那时候，我的首选是国际米兰。”

由于吉鲁没能在俱乐部得到足够的上场时间，他在2020年欧洲杯法国队的位置岌岌可危，但他依旧希望能够今夏入选法国国家队。

“是的，德尚在10月份和我谈过。他看出我当时的情况很不妙，就警告了我。他告诉我关于美国职业足球大联盟的事情，他也告诉我，如果没能得到足够的出场时间，那么他将不会带我参加欧洲杯。”

他开玩笑地说：“至于我能不能上场，还要等等看欧洲杯能不能如期举办。只要教练认为我能给球队带来东西，我就会给出回应。严肃地说，如果我没能入选欧洲杯大名单，我当然会很失望。但我觉得自己也有很大的希望，我希望自己在切尔西的表现能够说服他。”

在没能离开切尔西之后，吉鲁的努力得到了回报。在切尔西过去的四场比赛中，由于亚伯拉罕受伤，巴舒亚伊状态不佳，他都能首发出战。