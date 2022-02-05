吉马良斯、伍德……纽卡斯尔冬窗花费9000万英镑能帮助他们保级吗？

在一个疯狂的、往往是混乱的第一个转会窗口结束时，纽卡斯尔的新老板不会对从头开始建立一支超级俱乐部有多大的幻想。

拥有这么多钱——远高于他们目前作为降级热门球队的地位的野心——使他们在与俱乐部和球员的关系中处于不舒服的位置。

要完成交易也不容易；以市场价签人或说服高知名度的球员加入纽卡斯尔很困难。

但最终，这对埃迪-豪来说是一个成功的窗口。

五名新球员已经抵达，总价9000万英镑，最引人注目的是这些交易是多么的明智。

纽卡斯尔已经避开了当年曼城签罗比尼奥那样的糟糕交易，而是把目标放在了准备在本赛季对抗降级的球员上，优先考虑有英超经验和渴望证明自己的球员。

进入这个窗口，纽卡斯尔最需要的是防守增援。

喜鹊本赛季防守表现脱节，埃迪-豪的任命很有意思，因为他在伯恩茅斯的防守记录证明了他没有能力组织好后防。

在英超联赛的五个赛季中，他的球队平均每年有66个点球，这表明埃迪-豪在纽卡斯尔非常需要升级防守来掩盖裂缝。

丹-伯恩是一个强壮的左中卫，他在格雷厄姆-波特的指导下茁壮成长，纽卡花费1300万英镑签下他就代表了一个即时的升级。

在另一边，特里皮尔非常可靠，应该会间接改善拉斯塞雷斯的表现。

塔吉特是一个稳定但没有那么出色的左后卫，但考虑到纽卡斯尔整个赛季都让中场球员马特-里奇客串左后卫，这笔交易仍然是一个受欢迎的补充。

在最简单的层面上，更好的后卫意味着更好的防守，但对埃迪-豪来说，防守的漏洞是一个战术问题。

他治下的伯恩茅斯在控球时阵型太过扩张，他们的4-4-2阵型的防线被过度拉伸，逼抢常常显得很零散，这意味着对手可以很容易地切开他们的防线。

幸运的是，纽卡斯尔的新签约球员也应该在这方面有所帮助。

特里皮尔、伯恩和布鲁诺-吉马良斯在控球时非常有天赋，他们在压力下保持控球的能力应该会让纽卡斯尔在本方半场有更少的失误。

换句话说，纽卡斯尔可以开始逐渐掌握更多的控球权，并向更靠前的位置移动。

埃迪-豪在伯恩茅斯的轨迹是，在他进入英超的头两年里，从传控足球转向更靠后的交战线和防守反击风格。

在这方面，纽卡任命他为主帅是合理的。

而当埃迪-豪寻求将纽卡斯尔转移到一个更靠前的位置而不导致防守混乱时，他的核心人物是冬窗3300万英镑签下的吉马良斯。

这个价格最终可能会被人们认为是超值的。

吉马良斯是一名全能的中场球员，同样擅长断球、抢回球权，并通过他精湛的传球技术创造机会。

与本赛季参加过5场以上比赛的英超球员相比，吉马良斯在被施压时传球数据排名第二（场均12.3次），在向前传球方面排名第四（场均7.91次），在非中后卫中传球次数最多的球员里排名第二（1199次），在完成长传的中场球员中排名第三（186次），在创造进球的中场球员中排名第三（10次），在铲抢排行榜中排名第三（60次）。

他是一名出色的足球运动员，他在球场上的智慧应该能让纽卡斯尔拥有更多的控球权，而且是在能够渗透对方防线的情况下。

仅此一点，就将大大减少纽卡容易被抓住失误的机会。

当然，埃迪-豪并不打算把纽卡斯尔变成一支控球主导的球队，他预计他的球队会继续花很长的时间在进行防守。这就是为什么克里斯-伍德，一个站桩型中锋，被从保级对手伯恩利那里带来。

有了特里皮尔的定位球传递和吉马良斯的向前长传，伍德可以给纽卡斯尔带来一些完全不同的东西。

值得注意的是，纽卡斯尔在英超联赛中的传中次数排名第17位，并且只打进了4个头球，而根据WhoScored的数据，伍德在英超联赛中赢得的高空球的次数排名第一（场均5.5个）。

吉马良斯和伍德之间风格的明显不同，体现了纽卡斯尔在1月窗口的明智做法，将保级的专业知识与一个吸引眼球的球员混合在一起，后者可以在未来带领他们进入欧洲赛场。

纽卡斯尔的过渡期是非常艰难的，但他们在一月份签下的五名球员中找到了平衡点，这表明老板们明白这个挑战的难度。

我们现在可以期待一个更自信的纽卡斯尔，控球率上升，表现更加平静，而当体系崩溃时，伯恩和特里皮尔能提供更好的防守。

这是否足以让纽卡斯尔成功保级还不清楚。

吉马良斯改善了中场，纽卡的中场可以说是英超最弱的，一个人不能完全解决这个问题，而埃迪-豪可以再买一个新的创造型边锋来顶替圣马克西曼。

但是，这或多或少是一个纽卡斯尔球迷所希望的好的转会窗，他们现在的阵容明显比伯恩利、诺维奇城和沃特福德的阵容更有天赋，球队保级的希望比四周前已经要大得多了。