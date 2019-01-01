吉维回忆阿勒代斯奇怪备战曼联：看角斗士电影

前法国队后卫盖尔·吉维透露，作为一名职业足球运动员，他最大的笑料来自“大山姆”。

前布莱克本后卫盖尔·吉维揭露了前主教练山姆·阿勒代斯在俱乐部使用的激励手段。

当法国国脚后卫吉维2009-2013年在埃伍德公园效力时，流浪者还在英超之中。

阿勒代斯是把他从马赛带到英格兰的教练，但他有一种不同寻常的方式，让球员们为2010年英超对阵曼联的比赛打起精神。

“我们已经完成了热身，回到了更衣室，”吉维回忆到。

“当我们戴上护腿板时，他说：‘伙计们，等等！他放下投影仪，给我们看了《角斗士》和《300勇士》的片段。简而言之，就是一些拿着剑的勇士。

“我们都在更衣室里喊着：“啊！(他模仿着一个拿着剑的士兵的样子。)

“30分钟后，我们以0-3落后。最后1-7输了比赛。”

赛后，我们都笑了。勇士完全与我们擦肩而过。”

吉维是2006年打进世界杯决赛的法国队的一员，但他们却在点球大战中输给了意大利队。

就像拍了一部关于感觉自己是球队局外人的电影的维卡什·多赫拉索一样，吉维在那届比赛中一分钟也没上场。

“我每天早上起来去训练，我几乎想知道我在那里做什么，”他承认。“队里只有明星球员有存在感：齐达内、维埃拉、马克莱莱……”

“我很害羞。这对我来说很难。但这是一次非凡的经历。”

“两个月里，我很少开口。如果我在那里，那是因为我踢了几个很好赛季，踢了资格赛。但我发现自己和我的偶像图拉姆在一起，每天和齐达内一起训练。这是奇怪的。”

“在四分之一决赛对阵西班牙的比赛中，我认为加拉遇到了一些问题，”他回忆道。“教练雷蒙德·多梅内克对我喊道：‘盖尔！去热身。”

“在我的脑海里，这很奇怪。当时的比分2 - 1。我的心跳开始加速。然后你对自己说：‘去你的！你不知道你是不是想要上场。这是一种奇怪的感觉。”

“你的训练和比赛是为了来体验这样的比赛，此刻，你的感觉是恐惧。”

“但我没有上场，我们以3-1获胜。”