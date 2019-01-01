吉田麻也：第五座亚洲杯冠军将是日本足球一大步

吉田麻也表示，赢得亚洲杯将对日本有着重要的意义。

吉田麻也认为，对于日本足球和一支仍未在国际舞台上站稳脚跟的年轻球队来说，周五赢得第五座亚洲杯冠军将是向前迈出的重要一步。

这名日本队长和南安普顿后卫是这支年轻球队经验丰富的核心，自从去年世界杯十六强出局后，森保一接手了这支球队。

30岁的吉田麻也对记者说，世界杯的成功加上亚洲杯的夺冠将大大提升蓝武士在国内的形象。

他说：“如果我们能在这里取得成功，就能在国内获得更多关注，也会影响日本的体育文化。”

“我真的很想为日本队赢得第五次冠军，因为我们是一支优秀的团队，有出色的教练和队友，我想花更多的时间和这些队友在一起。”

“现在球队正在更新换代，如果我们能在这里夺冠，这将是日本足球向前迈出的一大步。”

两场半决赛都没有展现出亚洲足球最好的一面，伊朗球员沮丧地抨击日本人，东道主阿联酋的球迷则向卡塔尔球员扔掷杂物。

吉田麻也希望决赛不会发生此类事件。

他表示：“我们被贴上团结亚洲的标签，这对所有亚洲国家来说都是一个非常重要的好处，代表亚洲并展示优秀的足球。”

“明天，我希望两支球队都能以100%的努力和公平的方式踢球，踢出一场精彩的比赛，向全世界展示我们是如何踢球的。这不仅是对日本，也是对亚洲足球的又一大步。”