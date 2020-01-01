吉格斯：贝尔凯恩和孙兴慜的组合令人垂涎 这会有利于威尔士

威尔士主帅认为贝尔能够与凯恩和孙兴慜组成令人羡慕的锋线组合，他认为这也会对国家队有利。

威尔士主帅吉格斯很高兴看到加雷斯·贝尔重返英超赛场，这位曼联传奇人物期待着这位爱徒能够与哈里·凯恩以及孙兴慜在热刺达成一场令人艳羡的合作。

热刺已经完成了一笔震惊足坛的交易，他们从皇家马德里带回了球队历史最佳球员之一的贝尔，让这张熟悉的面孔回到北伦敦。

贝尔已经与新白鹿巷签下了一份一赛季的租借合同，这将让他暂时摆脱自己在西班牙的挣扎表现，为自己成功的职业生涯开启新的篇章。

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这位31岁的球员现在必须要有耐心，因为他的膝伤将使他缺席到10月份，但是吉格斯期待着在英格兰顶级联赛中再次看到贝尔的表演。

在贝尔没有加入到球队的情况下，热刺在英超第二轮对阵南安普顿的比赛中成功完成了逆转，凯恩和孙兴慜参与了白百合在这场比赛中的所有5粒进球，其中孙兴慜完成了自己英超赛场上的首次大四喜，而吉格斯在接受英国媒体采访时谈到了穆里尼奥在这场比赛中的选择：“凯恩、孙兴慜和贝尔的组合看起来是令人垂涎的。”

“热刺有这么多优秀的球员，我真的很期待他在那里的表现。”

“贝尔能重新回到英超真是太好了。我们希望在英超联赛中看到世界上最好的球员，看看他的表现会很有趣。”

贝尔相信他将为托特纳姆增添一种“胜利的心态”，他认为自己的老东家是那种渴望成功的俱乐部。

吉格斯相信，为了实现这个目标，热刺将会做出一些精明的引援。

这位威尔士主帅希望贝尔能再次成为热刺的领军人物，并认为威尔士国家队也能从这一计划中受益，因为他能再次赢得稳定的出场时间。

曼联传奇吉格斯在被问及对看到他的队长重返赛场并前往2021年欧洲杯是否感到很欣慰时补充道:“是的，这样让他往返于马德里的次数不会那么多了。这是极棒的一件事，他的国家队队友本·戴维斯也在那里。”

“当你看到这样的人走进来，这是非常鼓舞人心。”

“热刺本赛季开局令人失望，但是等到贝尔恢复健康为比赛做好了准备，他会进球也能送出助攻，对球队而言会是一个巨大的提升。”

“我确信热刺球迷等不及要看他上场了。”