吉格斯：若全员健康 威尔士可与任何球队对抗

前红魔有信心他的国家可以带着最好的队伍出现在欧洲杯。

威尔士主帅瑞恩·吉格斯相信他的球队在他们最好的状态下可以在2020年欧洲杯上与任何人匹敌。

在经历了资格赛之后，威尔士与意大利、土耳其和瑞士被分在了A组。

在2016年克里斯·科尔曼的带领下进入半决赛后，吉格斯希望威尔士也能有类似的表现，希望他的所有球员都能保持健康。

“我们想抓住机会，就像2016年一样。”吉格斯告诉BBC：“这并不容易，你必须像在法国那样获得动力。你希望到6月份的时候，你有一群健康的球员可以选择，如果我们有的话，我们是任何人的对手。”

威尔士将在小组赛阶段在阿塞拜疆踢两场比赛，他们对这个地方非常熟悉，这要归功于他们的预选赛。

吉格斯对自己的球队的表现很满意，他开玩笑说他希望意大利能在他们的第三场也是最后一场小组赛中让他们的替补上场。

“从逻辑上来说，巴库、巴库、罗马对我们和球迷来说更好，我们有在巴库的经验，我们知道那里是什么样子。”吉格斯说：“瑞士队是一支优秀的球队，我看到了他们的进步，他们和爱尔兰、丹麦一样有天赋。土耳其与法国和冰岛分在一个组，所以他们表现得很好，当然意大利在预选赛中表现得很出色，赢得了每一场比赛，这显然会很艰难。”

“意大利是我们组中最出色的球队。这并不容易，但如果我们拥有所有的球员，我们将与他们所有人竞争。”

“在罗马踢球，我有美好的回忆，也有糟糕的回忆。希望当我们和意大利交手时，他们已经得到6分了，然后可以派替补上场。”

威尔士在过去的六场比赛中保持不败，在以2-0战胜阿塞拜疆和匈牙利后，确保了他们在2020年欧洲杯的席位。

在2016年欧洲杯上，威尔士在四分之一决赛中以3-1击败了比利时，在半决赛中以0-2输给了最终的冠军葡萄牙。

吉格斯之前在曼联临时执教，2018年取代科尔曼执掌威尔士帅位。