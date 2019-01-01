吉格斯：索帅带曼联齐飞 足总杯之路我们势不可挡

曼联传奇球星吉格斯认为如果索尔斯克亚想在赛季结束后转正，那么他要率领球队获得下赛季欧冠资格。另外，他认为球队在足总杯的比赛中可以击败阿森纳，延续良好势头。

前曼联球星吉格斯认为如果曼联临时主帅索尔斯克亚想要转正，那么他需要率领球队获得联赛前四的位置。

虽然索帅目前带队战绩不错，但球队老板引燃希望聘请新的正式主帅。波切蒂诺、阿莱格里和索斯盖特已进入球队的视野。

吉格斯称：“虽然索帅已经做得非常棒了，但我认为他还可以做得更好。他现在已经有了丰富的经验，如果有继续连胜的能力，那为什么不争取一下呢。”

“他需要与俱乐部和教练组成员保持密切联系。现在球队氛围非常好，球员和球迷都很享受比赛。”

“球队的表现有了质的提升，如果索尔斯克亚可以保持，那么将会给他的留任带来极大的帮助。但如果他想转正，我认为他应该要冲击联赛前四的位置，并且在足总杯或欧冠中有着不错的结果。”

“我认为现在有些人对于索帅还不够尊重，他们认为索尔斯克亚没遇到什么压力。但曼联是豪门之一，作为球队的主帅，压力时时刻刻都会存在。对于索尔斯克亚来说，带领任何球队获得7连胜已经很不容易了。”

“现在他已经战胜了一些棘手的球队，我认为还有更大的考验等着他，我希望他可以延续这个状态。对我来说，球队在7、8场比赛之前最大的问题是，你还不确定首发阵容将用哪些球员。”

“目前来看，球队可能会在1-2个位置上有所微调，但几个月之前，我认为每个人都在讨论，球迷也认为有5-6名球员应该被撤下首发阵容。但索帅现在解决了这个问题。”

谈到接下来的足总杯比赛时，吉格斯说：“球队势头不错，在与阿森纳的足总杯比赛时，我希望这种势头可以延续。曼联对阵阿森纳，这是场伟大的对决。显然，曼联想要延续自己的强势发挥，但这并不容易，因为阿森纳也是一支强队，主教练埃梅里也很出色。但我们现在势不可挡。”