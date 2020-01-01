吉格斯：格拉利什适合曼联 追上曼城需要三四位新援

这位红魔传奇认为俱乐部的绯闻对象格拉利什适合曼联，并认为球队需要三四位新援才能追上同城死敌。

吉格斯希望看到曼联签下杰克·格拉利什，不过他还表示自己的老东家需要再引进三到四名新援，才能够挑战同城死敌曼城。

尽管曼城本赛季的战绩并不出色，但他们依旧积分榜上领先曼联15分。

索尔斯克亚对曼联的重建工作是显而易见呢，所有人都预测这位挪威教头将在接下来的转会窗非常忙碌，目前格拉利什、桑乔和范德贝克等人都与红魔传出了绯闻。

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“我的意思是，如果有一个像格拉利什这样的优秀球员，曼联肯定会对他感兴趣。”吉格斯告诉英超制作。

“他看起来很像一位曼联球员，能够控球，并制造对方大量的犯规。”

不过，根据吉格斯的说法，除了中场，曼联还需要一位新前锋。

安东尼·马夏尔在所有比赛中打入了16粒进球，不过目前曼联队内实际上并没有人能够对他形成真正的威胁。拉什福德很享受在左路踢球，而格林伍德只有18岁。

球迷们已经对伊哈洛产生了好感，但是这位31岁的尼日利亚国脚还没有为曼联在联赛中破门。

“我想说我们绝对需要一位新中锋。”吉格斯表示。

“当球队压上时，他需要在纵深处接到直塞或传中，然后一个赛季能打入25粒进球。”

“我认为如果我们想追上曼城，我们还缺少三到四位新球员。”

“但有了布鲁诺·费尔南德斯和保罗·博格巴的加入，现在的曼联绝对是令人兴奋和充满希望的。”

在周五晚上对托特纳姆的比赛中，费尔南德斯-博格巴的搭档表现出色。

博格巴在比赛的最后半小时上场后，造成了热刺球员戴尔在禁区内犯规，从而为球队创造力一粒点球，而费尔南德斯在球门前一蹴而就，为球队扳平了比分。

博格巴目前已显示出恢复到了最佳状态的迹象，费尔南德斯也延续了此前的良好状态，这两人的搭档在社交媒体上得到了许多人的赞赏。

曼联下一场比赛将是在周三主场迎战谢菲尔德联。