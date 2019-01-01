吉格斯：曼联前四有望 该让奥莱转正

吉格斯相信索尔斯克亚已经有机会在曼联帅位上永久转正。

自从去年12月索尔斯克亚被任命为曼联的临时主教练以来，他已经带领球队取得了7场胜利。

这是一个不可思议的转变，考虑到球队在前主教练穆里尼奥的带领下的状态，这重新点燃了俱乐部在英超联赛中取得前四的希望。

他还帮助俱乐部的一些表现不佳的球员恢复了活力，马库斯·拉什福德和保罗·博格巴都在挪威人手下担任关键角色。

老特拉福德的传奇人物吉格斯相信他的前队友给了董事会一些真正值得思考的东西。

威尔士主帅吉格斯告诉《talkSPORT》的主持人吉姆·怀特:“这太棒了，现在每个人都很享受。”

“我们踢的足球，马库斯·拉什福德等人的表演，每个人都再次微笑，我很高兴看到这些。”

“我真的为奥莱感到高兴，他是一个优秀的家伙，如果他能坚持下去，我想我们将做出一个重大的决定!”

曼联目前在积分榜上排名第六，但他们的积分已经追平积分榜第五的阿森纳，与积分榜第四的切尔西仅差三分。

吉格斯希望索尔斯克亚能够带领球队进入欧冠。

他补充道：“一个月前前四还遥不可及，但现在我们离它越来越近了。”

“这并不容易，我们仍然要赶上切尔西和阿森纳，但是我们有动力，我认为没有什么不可以的。”

“我确实认为道路上会有颠簸，不会一帆风顺，但这是一个优异的开端。”

“我们的球员状态非常好，当你有像拉什福德这样有天赋的球员时，你总是有机会赢球的。”