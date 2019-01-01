吉格斯支持爱徒去曼联：他能在任何级别比赛

曼联传奇、现威尔士国家队主帅吉格斯相信年轻的詹姆斯已经准备好登上大舞台。

吉格斯相信丹尼尔·詹姆斯可以“打任何级别的比赛”，现任威尔士主帅支持他的国脚加盟曼联。

今夏将这位20岁的球员带到老特拉福德的交易已经讨论了一段时间。

有消息称，1500万英镑(1900万美元)的转会已经接近完成，红魔看好詹姆斯的前景，并相信这会对现在和未来带来贡献。

曼联传奇人物吉格斯相信这位在斯旺西茁壮成长的年轻球员已经准备好加入精英行列，但他敦促他仔细考虑自己的选择，确保无论他在哪里比赛，他都能保证有固定的上场时间。

“理想的情况是，作为一名国家队教练，你不想影响球员在俱乐部的决定。对我来说，这是关于球员的比赛。”吉格斯告诉天空体育：“在过去的六个月里，他在斯旺西的表现非常出色，他的表现令人震惊，我认为他可以打任何级别的比赛。”

“他可以在英超踢球，但如果他在斯旺西再留一两年，我也会同样高兴，因为他在那里做得很好。这是丹（詹姆斯）要做的决定，我相信他会做出正确的决定。”

詹姆斯不是唯一一个让人兴奋的威尔士新星，也不是唯一一个与曼联有联系的球员。

迪伦·莱维特已经在红魔的名单上了，这位18岁的球员已经进入即将到来的2020欧洲杯预选赛威尔士对阵克罗地亚和匈牙利的大名单。

“我们有很多年轻球员，”对年轻人充满信心的吉格斯补充道：“对我们来说，作为一个相对较小的国家，这是为位置的竞争。你的年龄并不重要，只要你足够优秀，你就有机会进入我的阵容。”

“我知道迪伦，因为他一直在曼联，我跟学院主管尼基·巴特谈过他。他所在的俱乐部和我的理念一样，给年轻球员一个机会。我看过他踢球，他很有天赋。上周的训练给他留下了深刻的印象，他是一个令人兴奋的球员。”