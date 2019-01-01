吉格斯支持威尔士队长：贝尔能够处理皇马危机

这位曼联的传奇人物现在在国家队中管理着这位来自白衣军团的球星，他声称这位饱受非议的人物仍然“热爱足球”。

吉格斯说，加雷斯·贝尔“能够处理”来自皇马的批评，并支持这名威尔士前锋对周围的“噪音”充耳不闻。

周日，贝尔在诺坎普与巴塞罗那的德比战中首发出场，在与毕巴0-0战平的比赛中，他回到了替补席上，上场时间只有28分钟。

他本赛季在齐达内的带领下再次在锁定首发位置上显得挣扎，而在伯纳乌的法国教练之前就已经把这位31岁的球员排除在他的计划之外。

转会传闻在贝尔未来的不确定性中爆发，在每个转会窗口都有关于这名球员可能回到英超的传闻。

有消息称，转会到曼联可能会帮助这个在马德里成为替罪羊的人重新找回对足球的激情。

尽管贝尔在西班牙被贴上了“高尔夫球手”的标签，但吉格斯声称这不是问题。这位红魔传奇人物坚信，他的同胞正在享受他的足球，并且已经学会了无视那些想要贬低他的人。

“他仍然非常喜欢这项运动；爱胜利，爱得分，爱进球。”威尔士国家队主教练吉格斯告诉天空体育。

“所有的噪音都是你无法控制的，所以如果你听不到，也就不会影响到你。”

“加雷思目前在世界上最大的俱乐部之一，他赢得了四次冠军联赛，他赢得了一切，所以他可以应付(批评)。”

尽管贝尔在俱乐部的表现不佳，但他仍继续为祖国效力，并帮助2016年欧洲杯半决赛队伍在明年夏天的欧洲杯上取得一席之地。

吉格斯希望在欧洲杯上再次看到一个身先士后的榜样，但他承认他的注意力已经开始转移到2020年以后，因为威尔士正在努力重返世界杯的舞台。

“在夏天，我是世界上最糟糕的教练——那是六个月前的事了。”吉格斯补充道。

“现在，人们对我的看法不同了——事情变了，他们还会再来一次，就像坐过山车一样。

“我希望带领威尔士队打进欧洲杯，但最终，我希望他们能打进世界杯，这是我在欧洲杯后不久的将来。”

“我们上一次参加世界杯是在1958年，所以我想让这些球员参加世界杯。”