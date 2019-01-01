吉格斯：想要离开曼联不稀奇 关键还是不适合

红魔传奇人物相信索尔斯克亚之所以同意这位比利时前锋的离开是因为他计划在2019- 2020赛季选择其他球员。

吉格斯声称想要离开曼联的球员“并不是新鲜事”，卢卡库被允许转会加盟国米，是因为他已经不在索尔斯克亚的计划中。

红魔在转会截止日期当天批准了8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)出售这名比利时国脚的交易。

与意甲豪门国米的协议让这段漫长的传闻告一段落，卢卡库本人也明确表示他想要一个新的挑战。

曼联很乐意实现球员这一愿望，因为很明显，他们在2019-20赛季更倾向于其他球员的选择。

卢卡库并不是第一个离开老特拉福德的高调人物，也不会是最后一个，俱乐部传奇吉格斯急切地指出，为了让一支表现不佳的球队重新找回活力，改变是至关重要的。

他告诉《体育报》:“有卢卡库，有奥莱的进攻思路，有安东尼·马查尔在前面，有马库斯·拉什福德和梅森·格林伍德，他可能已经看到了，然后说‘也许我不能从他的比赛中得到更多’。”

“他不是那种可以在上上下下的球员。他要么是首发球员，要么打满全场，他会进球，但他不是那种可以随时上场下场的球员。”

“我想奥莱已经看过了，或许卢卡库也看过了。

“但是这么多年来球员们也有想要离开的，我不认为这是什么新鲜事。这一点现在更加突出，因为曼联的表现不如10-15年前。”

吉格斯还暗示卢卡库在成为红魔渴望的进攻焦点方面一直显得很挣扎。

加里·内维尔也质疑这名26岁球员的体重问题和态度，而他的哥哥菲尔则表示，这位魁梧的前锋从来都不适合老特拉福德的足球理念。

他说：“说实话，我从来没有觉得他是曼联的中锋。这就是我的感觉。”

“但是他开局表现得很好，然后很明显他失去了一点信心，然后发现很难再恢复状态。”

“我想人们总是会觉得他身体够好吗？他的风格适合为曼联踢球吗？这也是我想问的问题。”

“无论走到哪里，他都能进球。他也会国米进球的。”

“但你想要的踢球的方式，你必须找到合适的人，而罗梅鲁卢卡库从来都不是那种人。”