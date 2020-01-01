吉格斯：弗爵爷是心理学大师 只有3-4人没被他喷过
曼联传奇吉格斯表示，只有四名球员没遭遇过弗格森爵士的“电吹风”，他认为自己的前主帅是一位心理学大师。
弗格森被公认为足球史上最伟大的教练之一，在他26年的梦幻剧场执教生涯中，带领曼联获得了13次英超冠军和两次欧洲冠军杯。
然而，他并不是总能和他的球员们意见一致，有报道称，在比赛中和比赛后，他和某些球星在更衣室里发生争执，这很常见。
在一次这样的事件中，弗格森承认用靴子踢了大卫·贝克汉姆的脸，导致这位前英格兰队长需要缝针——而在球场外与雅普·斯塔姆和范尼的分歧最终导致两人都离开了俱乐部。
吉格斯表示，只有少数几个人逃脱了弗格森的惩罚，包括五次金球奖得主克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和前俱乐部队长罗伊·基恩。
“有三四个球员他从来没有尝试喷过他们，”曼联的出场记录创造者告诉beIN Sports。
“埃里克·坎通纳是其中之一——布莱恩·罗布森、罗伊·基恩和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。他们都以自己的方式赢得比赛。”
“他们在球场上做了很多事情，所以他从不觉得他必须这么对待他们。”
“埃里克，有些比赛他什么都没做。他没有得分，他没有像特维斯或鲁尼那样跑动，他接近在球场上隐形。但是他知道他迟早会成功的。”
“我们会坐在更衣室里想:‘他今天什么都没做，应该好好训训他，好好训训他。’”
“但在接下来的一周，他要么打进制胜球，要么创造出神奇时刻。弗格森很好地处理了那些大牌球员，只要他们在球场上表现出色，他就会用一种不同的方式对待他们。”
“他是心理学大师，他懂得用不同方式激发不同球员的最高水平，或者搂着他们，或者在半场休息时或终场之后痛斥他们，甚至弃用他们，因为他了解不同球员会对不同的方式做出积极的反应。”
吉格斯还承认，他发现他在很多情况下都无法控制自己的脾气，并因为而反驳教练，拒绝接受教练的批评而被罚款。
“我和他吵过很多次。”吉格斯补充道。“我的意思是在我的职业生涯中，有六七次我因为顶嘴和吵架而被罚款，丢掉了几周的薪水。”
“那这时刻当然不是很好，你在更衣室里，你刚刚被对手击败，或者你的表现很糟糕。但我就是忍不住想要回嘴。”
“不过，后来弗爵告诉我，他喜欢我这样做，这意味着你还在乎他。但他仍然会扣掉你两周工资，因为他要向所有人展示他才是负责人，但他喜欢球员这么做的勇气，只要不是越界的行为。”
“而且，第二天这件事就过去了。他扣了你一周或者两周薪水，但第二天他就原谅了你，一切都是过去，让我们向前看。”
除此之外，吉格斯还谈到了昔日贝克汉姆因“飞靴事件”而被曼联卖掉的问题。
“我认为，弗格森清洗大牌球员绝大部分都是因为足球原因。要么是为了签下新人，要么是这些人是实力下滑，又或是时机到了。”
“比如贝克汉姆，就是因为他出的问题太多，几乎每隔一周就跟老头子吵一次架，因此双方到了应该分道扬镳的时候，这种情况也发生过几次。”
“拿我自己来说，2003/04赛季，我在开局阶段的表现也很糟糕，就在贝克汉姆离开的那个夏天，那也是我距离离开曼联最近的一次。我的状态很差，我从边锋开始向中场中路过渡，我失去了以往的那种速度。弗格森实际上没对我说过什么，我在赛季末找回了状态。如果我没有做到的话，谁知道结果会如何呢。”