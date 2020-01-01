吉格斯：弗爵爷是心理学大师 只有3-4人没被他喷过

这位前红魔边锋透露了他的老教练是如何在老特拉福德让他的球员发挥出最佳水平的。

曼联传奇吉格斯表示，只有四名球员没遭遇过弗格森爵士的“电吹风”，他认为自己的前主帅是一位心理学大师。

弗格森被公认为足球史上最伟大的教练之一，在他26年的梦幻剧场执教生涯中，带领曼联获得了13次英超冠军和两次欧洲冠军杯。

然而，他并不是总能和他的球员们意见一致，有报道称，在比赛中和比赛后，他和某些球星在更衣室里发生争执，这很常见。

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在一次这样的事件中，弗格森承认用靴子踢了大卫·贝克汉姆的脸，导致这位前英格兰队长需要缝针——而在球场外与雅普·斯塔姆和范尼的分歧最终导致两人都离开了俱乐部。

吉格斯表示，只有少数几个人逃脱了弗格森的惩罚，包括五次金球奖得主克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和前俱乐部队长罗伊·基恩。

“有三四个球员他从来没有尝试喷过他们，”曼联的出场记录创造者告诉beIN Sports。

“埃里克·坎通纳是其中之一——布莱恩·罗布森、罗伊·基恩和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。他们都以自己的方式赢得比赛。”

“他们在球场上做了很多事情，所以他从不觉得他必须这么对待他们。”

“埃里克，有些比赛他什么都没做。他没有得分，他没有像特维斯或鲁尼那样跑动，他接近在球场上隐形。但是他知道他迟早会成功的。”

“我们会坐在更衣室里想:‘他今天什么都没做，应该好好训训他，好好训训他。’”

“但在接下来的一周，他要么打进制胜球，要么创造出神奇时刻。弗格森很好地处理了那些大牌球员，只要他们在球场上表现出色，他就会用一种不同的方式对待他们。”

“他是心理学大师，他懂得用不同方式激发不同球员的最高水平，或者搂着他们，或者在半场休息时或终场之后痛斥他们，甚至弃用他们，因为他了解不同球员会对不同的方式做出积极的反应。”

吉格斯还承认，他发现他在很多情况下都无法控制自己的脾气，并因为而反驳教练，拒绝接受教练的批评而被罚款。

“我和他吵过很多次。”吉格斯补充道。“我的意思是在我的职业生涯中，有六七次我因为顶嘴和吵架而被罚款，丢掉了几周的薪水。”

“那这时刻当然不是很好，你在更衣室里，你刚刚被对手击败，或者你的表现很糟糕。但我就是忍不住想要回嘴。”

“不过，后来弗爵告诉我，他喜欢我这样做，这意味着你还在乎他。但他仍然会扣掉你两周工资，因为他要向所有人展示他才是负责人，但他喜欢球员这么做的勇气，只要不是越界的行为。”

“而且，第二天这件事就过去了。他扣了你一周或者两周薪水，但第二天他就原谅了你，一切都是过去，让我们向前看。”

除此之外，吉格斯还谈到了昔日贝克汉姆因“飞靴事件”而被曼联卖掉的问题。

“我认为，弗格森清洗大牌球员绝大部分都是因为足球原因。要么是为了签下新人，要么是这些人是实力下滑，又或是时机到了。”

“比如贝克汉姆，就是因为他出的问题太多，几乎每隔一周就跟老头子吵一次架，因此双方到了应该分道扬镳的时候，这种情况也发生过几次。”

“拿我自己来说，2003/04赛季，我在开局阶段的表现也很糟糕，就在贝克汉姆离开的那个夏天，那也是我距离离开曼联最近的一次。我的状态很差，我从边锋开始向中场中路过渡，我失去了以往的那种速度。弗格森实际上没对我说过什么，我在赛季末找回了状态。如果我没有做到的话，谁知道结果会如何呢。”