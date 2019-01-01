吉格斯坚称贝尔依然享受足球：看到他我很激动

尽管贝尔在俱乐部的日子不如意，但他的国家队主帅吉格斯称他依然热爱比赛。

威尔士主教练吉格斯坚持说，尽管在皇马度过了一个艰难的赛季，威尔士球星贝尔仍然保持着快乐和热情。

在他发表这番言论的同时，有报道称这位出生在卡迪夫的前锋已经失去了对比赛的热爱，此前他经历了一段棘手的时期，这段时期他失去了在皇马首发阵容中的位置，并发现自己被摁在了替补席上。

皇家马德里主帅齐达内甚至拒绝在本赛季最后一场西甲比赛中让他替补出场，他否认了这位29岁的球员可能会离开，并在赛后表示：“他(贝尔)在这里赢得了很多，但我们活在当下，展望未来。”

这名来自热刺的身价8530万英镑的球员也成为了俱乐部球迷的攻击目标，最近的一项民意调查显示，在近500万名皇马球迷中，只有9%的人希望他留在伯纳乌球场。

然而，据吉格斯说，贝尔并没有失去对足球的热爱，他赞扬了这位边锋在威尔士即将到来的2020年欧洲杯预选赛对阵克罗地亚和匈牙利之前的努力和态度。

“我这周(在训练营)看到他了，”吉格斯告诉《每日邮报》，“在我看来，他享受着足球。他很犀利，他想要球，他在练习他标志性的左脚内切。他进了一个漂亮的球。后来，当很多小伙子进来的时候，他正在练习射门，所以我不认为他只是想下车回到他的房间。作为一名仍然热爱足球的职业球员，这让我印象深刻。”

尽管贝尔自2013年加盟以来赢得了四次欧冠冠军，三次世俱杯冠军，一次西甲冠军和国王杯冠军，但他的未来仍然不明朗。

当被问及对针对贝尔的批评是否感到惊讶时，吉格斯说：“是的，但我并不在那里。我不是皇马的球迷。我不知道事情的来龙去脉，我只是从外面看。但是你有一个球员，他在去年的欧冠决赛中以你所见过的最好的进球之一为球队赢得冠军，并且每周都在为球队踢球。

“我记得原版的罗纳尔多被皇马球迷排斥。我记得克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在效力早期被皇马球迷排斥。“

他说：“这就是那种俱乐部，在那种俱乐部里，如果球迷不喜欢你，他们就会拿出白手绢来招待你。事情就是这样。

“但是我们(周二)打了一场比赛，他看起来很好，很犀利，很有活力。我很高兴能在接下来的两场比赛中看到他。”