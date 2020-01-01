吉格斯：利物浦本赛季表现很棒 希望威尔士复制其战术

尽管吉格斯和曼联有着密切的联系，但他仍然欣赏利物浦本赛季的表现。

吉格斯对利物浦这个赛季的表现印象深刻，他希望威尔士球队能复制克洛普球队的战术。

利物浦在英超联赛中势不可挡的步伐已经让他们的挑战者不堪重负，在本赛季新新型冠状病毒疫情导致英超停赛之前，利物浦已经在积分榜上领先曼城25分。

本周四有消息传出，英超联赛将在6月17日恢复，届时利物浦只要赢下两场比赛就将拿到30年以来的首个国内联赛冠军奖杯。

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在过去30年的大部分时间里，曼联一直占据着英超统治地位，吉格斯和曼联一起赢得了13个英超联赛冠军，但这位威尔士主帅对克洛普及利物浦目前的表现只有钦佩。

吉格斯对天空体育表示:“由于新冠病毒疫情，本赛季出现了暂停的情况，我认为目前还有许多问题需要解决。”

“不过就我本赛季看到的情况来看，利物浦是一支非常棒的球队，他们拥有一位伟大的主帅克洛普。作为一位曼联球迷，我很痛苦，不过我也不得不承认，利物浦本赛季的表现太棒了。”

“很明显，他们会继续前进，无论如何，他们都会赢得联赛冠军，这是他们应得的。”

“他们实际上已经度过了两个辉煌的赛季，去年他们也一直给曼城施加了巨大的压力。他们是一支值得关注的伟大球队。”

“我已经从利物浦的比赛中吸收了很多东西，我想把他们的风格融入到威尔士。”

“我希望曼联能够缩小与利物浦的差距，追上他们，但你必须承认，利物浦的表现非常出色。”

吉格斯的前队友索尔斯克亚目前正在执教曼联，而红魔目前排名英超第五，落后利物浦37分。

除了讨论利物浦，吉格斯近期还谈到了两位青年才俊，一位是本赛季在曼联表现出色的拉什福德，另一位就是曼联的绯闻目标桑乔。

“我见证了拉什福德的成长，见证了他从青训营脱颖而出的过程，他是以为天赋出众的年轻人。”

“至于桑乔，我们已经看到了他在多特蒙德表现。他当初离开曼城的决定很大胆，要知道那时候他非常年轻，并且最终选择了出国踢球。他的表现真的非常非常出色。还有他的多特蒙德队友非常优秀。”