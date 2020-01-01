吉格斯信任威尔士边锋：詹姆斯不会消磨在曼联

一名曾经在红魔担任边路球员的球员相信他的同胞会及时释放出更多的潜力并成为关键人物。

吉格斯说，丹尼尔·詹姆斯在曼联不会感到疲劳，威尔士国脚被认为足够“强壮”来应付任何打击，并将成为老特拉福德的下一个边锋奇迹。

这位22岁的球员是红魔在2019年夏天出人意料的新援，前斯旺西球员在转会利兹失败后的几个月就进入了英超联赛。

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随着索尔斯克亚对年轻人和本土人才的重视，詹姆斯看到了他的潜力被一个长期的重建项目所吸引。

一开始，詹姆斯给人留下了积极的印象，在赛季开始的几个星期里，肾上腺素一直支撑着这个年轻人。

从那以后，球队的状态就一直在下滑，而稳定性仍然是曼联作为一个整体所面临的问题。

然而吉格斯坚持认为这并不是詹姆斯的问题，当涉及到一个有很多天赋的球员时，他的学习曲线是最陡峭的，有高峰也有低谷。

这位红魔传奇人物在接受BBC体育采访时说：“丹做得太棒了。”

“他很好，那一步迈向曼联，他有了一个好的开始。”

“我见过他很多次，他今年表现很好。他打了很多比赛，但那很好。你踢得比赛越多，你的体验就会越好。”

当被问及体能消耗是否值得关注时，吉格斯补充道：“不会。丹是个坚强的人，他会一直想要踢球。他踢过英冠——当你踢了几个赛季的英冠，你就会变得强壮，你已经为英超联赛做好了准备。”

近几周来，詹姆斯不时受到批评，人们质疑他的贡献和最终成果，因为他自8月以来一直未能取得进球。”

吉格斯认为这是成为顶级球员的重要组成部分，没有人认为这位速度奇快的边锋已经完全成型。

吉格斯说：“当你设定了一个标准，你只是低于这个标准，那么你就会受到批评，但丹仍然做得很好。”

“我一直认为他在一个很好的俱乐部，有一个很好的教练，他会处理好他。”

“丹是一个会不断进步的球员。边锋的任务是得分，制造进球，最后的那个球，努力在进球上达到两位数——这些都是边路球员必须做的事情，而丹会做到的。”