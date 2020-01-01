吉格斯信任威尔士边锋：詹姆斯不会消磨在曼联
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吉格斯说，丹尼尔·詹姆斯在曼联不会感到疲劳，威尔士国脚被认为足够“强壮”来应付任何打击，并将成为老特拉福德的下一个边锋奇迹。
这位22岁的球员是红魔在2019年夏天出人意料的新援，前斯旺西球员在转会利兹失败后的几个月就进入了英超联赛。
随着索尔斯克亚对年轻人和本土人才的重视，詹姆斯看到了他的潜力被一个长期的重建项目所吸引。
一开始，詹姆斯给人留下了积极的印象，在赛季开始的几个星期里，肾上腺素一直支撑着这个年轻人。
从那以后，球队的状态就一直在下滑，而稳定性仍然是曼联作为一个整体所面临的问题。
然而吉格斯坚持认为这并不是詹姆斯的问题，当涉及到一个有很多天赋的球员时，他的学习曲线是最陡峭的，有高峰也有低谷。
这位红魔传奇人物在接受BBC体育采访时说：“丹做得太棒了。”
“他很好，那一步迈向曼联，他有了一个好的开始。”
“我见过他很多次，他今年表现很好。他打了很多比赛，但那很好。你踢得比赛越多，你的体验就会越好。”
当被问及体能消耗是否值得关注时，吉格斯补充道：“不会。丹是个坚强的人，他会一直想要踢球。他踢过英冠——当你踢了几个赛季的英冠，你就会变得强壮，你已经为英超联赛做好了准备。”
近几周来，詹姆斯不时受到批评，人们质疑他的贡献和最终成果，因为他自8月以来一直未能取得进球。”
吉格斯认为这是成为顶级球员的重要组成部分，没有人认为这位速度奇快的边锋已经完全成型。
吉格斯说：“当你设定了一个标准，你只是低于这个标准，那么你就会受到批评，但丹仍然做得很好。”
“我一直认为他在一个很好的俱乐部，有一个很好的教练，他会处理好他。”
“丹是一个会不断进步的球员。边锋的任务是得分，制造进球，最后的那个球，努力在进球上达到两位数——这些都是边路球员必须做的事情，而丹会做到的。”