吉格斯为贝尔辩护：国旗事件被过分解读了

皇家马德里前锋为国家队在2020年欧洲杯小组赛后出现的庆祝行为被批评为对俱乐部缺乏尊重。

皇家马德里边锋球员贝尔发布了一个帖子——一面“威尔士”的旗帜以及配文“威尔士、高尔夫、马德里。这样的顺序”。威尔士主帅吉格斯为他的行为进行了辩护。

去年11月，威尔士在卡迪夫击败匈牙利，获得了2020年欧洲杯的参赛资格。

贝尔被拍到举着国旗庆祝，并承认他已经被从看台上传出来的“威尔士、高尔夫、马德里”的助威歌曲逗乐了。

这一幕并没有得到西班牙国内球迷的认同，几天后，当贝尔在对阵皇家社会的比赛中替补上场时，他遭到了马德里球迷的嘘声和口哨声。

但在威尔士确认了2020年欧洲杯小组赛的命运后，主教练吉格斯淡化了这种情况，并为这名前锋辩护。

“我不知道加雷思是否与此事有关，但我认为这件事被夸大了。”这位前曼联边锋说。

“对加雷思来说，这是一个特别的夜晚。这是三天内的第二场比赛，之前作为轮换安排没有参加比赛，所以这要取决于他的健康状态和职业精神。”

在西班牙，贝尔经常因把国家队比赛的优先权置于俱乐部比赛之上而遭到批评，吉格斯补充说球员这样境遇并不理想。

吉格斯说:“我希望我的球员都能上场，就是这么简单，所以当他们来到训练营的时候，你就不必担心身体状况了。”

“你不必担心在60或70分钟后换人的问题。”

“他们在哪里比赛对我来说并不重要。只要他们在好的俱乐部踢球，加雷思显然是世界上最大的俱乐部之一。”

“在过去的几次国家队集合期间，他并没有在俱乐部级别的比赛中出场，但他的能力、体能和激情为我们带来了出色的表现。他能做到这样，但这不是理想状态。”

“我希望我的球员能在有适合比赛的身体条件，包括加雷思。”

贝尔为他的国家在对阵克罗地亚和阿塞拜疆的比赛中打进了关键的一球，帮助他们在2020年欧洲杯预选赛G组中获得了第二名，从而确保了明年夏天欧洲杯的参赛资格。在周六的小组赛抽签后，他们与对意大利、瑞士和土耳其分在了一起。