吉格斯：为索帅遗憾 因他须不停回应博格巴的问题

这名前曼联边锋说他的老东家没有其他同样优秀的中场球员，但是他不够稳定。

瑞恩·吉格斯表示，尽管保罗·博格巴在场上表现出色，但曼联出售他可能会更好。

这名法国国脚一直与离开老特拉福德联系在一起，尽管主帅索尔斯克亚和经纪人拉伊奥拉都表示他不会在一月份被出售。

吉格斯告诉英超制作，他为索尔斯克亚感到遗憾，因为即使在博格巴不踢球的时候，他也要经常面对媒体的关注。

当被问到他是否希望在下赛季看到博格巴时，吉格斯回答说：“不，不。我为奥莱感到遗憾，因为他必须不停地回答有关保罗·博格巴的问题。”

“我说曼联现在状态很好，但是没有他。他在几场比赛中都表现不错，但现在令人失望。他是一个天才，我们一直在谈论他，他并没有一直为曼联稳定输出。”

“奥莱只能处理那些现在状态良好的球员。不断地回答关于一个球员的问题，谣传他将会离开，受伤，在他应该在卡灵顿训练的时候去其他地方，这让教练很沮丧。”

由于伤病，博格巴本赛季只在英超联赛中出场7次，现在他将接受脚踝手术。

吉格斯暗示博格巴是曼联最好的中场球员，但威尔士主帅认为这位世界杯冠军中场球员的表现不够稳定。

“如果博格巴状态良好，你就不能不让他上场，因为你找不到其他有他这样实力的球员。”吉格斯承认：“让他在球场上讲话，我就是这样长大的。在球场上讲话。

“现在我们处在一个不同的时代，社交媒体主宰着一切。”

尽管博格巴在社交媒体上花费太多时间的指责是常见的，但在当前的赛季，他的官方账户只发出了5条推文。

“但这只是个建议，因为这名球员很有实力。”吉格斯补充道：“就像我说的，自从他签约以来，自从他回来以后，他在曼联的表现就不稳定了。”

“他快乐吗？我不知道。他想去别的地方吗？我不知道。”