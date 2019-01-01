吉格斯为爱将詹姆斯鸣不平：他需要裁判保护

威尔士主帅谈到了詹姆斯在对阵狼队时的“跳水”问题，因为曼联的这位年轻球员在球场上太容易摔倒而受到了攻击。

威尔士主教练吉格斯站出来为曼联边锋詹姆斯辩护，此前21岁的詹姆斯被认为在与狼队战平的比赛中假摔。

在周一晚上挑战狼队的比赛中，詹姆斯因为受到了穆蒂尼奥的挑战而被出示了黄牌，随后每次他触球时都会被主队球迷报以嘘声。

然而，吉格斯认为这名年轻球员在进入英超的同时需要得到裁判的保护。

“你已经看到他被踢了很多次。”吉格斯在把詹姆斯招进了下个月在卡迪夫举行的2020年欧洲杯预选赛对阵阿塞拜疆的比赛的26人阵容后说道。

吉格斯解释说：“有时候，当你预料到它的时候，它看起来就像一个跳水。他的速度……看起来可能更糟，但我并不担心。”

“他受到了很多干扰，裁判需要保护他。”

“我认为当你是前锋或者边路球员的时候，你被踢是常事，而丹确实经常被踢。”

“我认为这对裁判来说是一项艰巨的工作，但当你试图预判时，情况可能会比实际情况更糟。”

周一晚上英超战平狼队的比赛是詹姆斯今夏从斯旺西转会到曼联后的第一次首发。

尽管有人批评所谓的模仿，吉格斯对这名年轻球员的进步印象深刻，他说：“我看了很多季前赛，他表现得很好，就像他通常在左边踢球时一样。”

“这给了我一个不同的选择，如果他是在俱乐部的右路踢球的话。如果我想这样安排的话，我也可以这么做。”

与此同时，天空体育评论员、前曼联后卫加里·内维尔赞扬了这位年轻球员在老特拉福德的出色表现。

“如果是单挑的话，他的速度就太可怕了。”内维尔说。“他在25码的空间里能跑出6、7、8码远。”

“对他来说，最大的挑战是，当球队退得很深的时候，当后场有5个人的时候，他如何应对。”