吉尔伯托·席尔瓦：让厄齐尔坐板凳真是暴殄天物

阿森纳传奇吉尔伯托·席尔瓦告诉乌奈·埃梅里，他必须在他的球队中为梅苏特·厄齐尔找到一个位置。

阿森纳不败赛季的传奇人物吉尔伯托·席尔瓦认为让这位组织核心坐板凳是暴殄天物，他坚称必须经常让他上场才能让他发挥出最好的水平。

厄齐尔似乎不被他的主帅信任，自从埃梅里在夏天被任命以来，厄齐尔的地位就下降了。

到目前为止，德国人在2019年只打过两场比赛。本赛季他曾多次佩戴队长袖标，然而这位30岁的球员仅仅首发了14场比赛，并且经常被埃梅里排除在比赛日的大名单之外。

但是，阿森纳的球迷在最近几周抱怨他们在中场缺乏创造性，自从他们令人印象深刻的22场不败被南安普顿在12月终结以来，他们的状态一直在下降。

席尔瓦相信厄齐尔就是答案。

“他（厄齐尔）必须在球场上。”巴西人周五告诉脱口秀主持人吉姆·怀特。

“在我看来，像他这种水平的球员不能坐在板凳上。”

“人们总是试图找到一些可以谈论厄齐尔的东西——为什么他不踢球，当他踢球的时候为什么他踢得不好?”

“这种球员，你必须给他们责任。给他责任的最好方法是什么?让他上场!”

“现在就看主帅的了。这对乌奈来说是一个很好的挑战。”

“球队的最佳阵容是什么?为什么不为球队找到一种合适的踢球方式，为他找到一个位置，让他成为球队的重要人物呢?”

“我认为阿森纳球迷很难接受看到他坐在替补席上。”