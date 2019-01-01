吉奥瓦尼·雷纳：美国队长之子 多特蒙德又一希望之星

这名16岁的球员在2019年初转会到了德甲豪门，因为他希望走一条与克里斯蒂安·普利西奇相似的道路。

说到美国足球，克里斯蒂安·普利西奇确实打破了常规。在这位切尔西球星在多特蒙德爆发之前，没有一个美国人能在如此年轻的时候在豪门俱乐部制造这么大的影响力。

但在普利西奇之前，有一代美国人定下了基调。在1994年世界杯之前，美国足球无人问津，但那届世界杯变成了一个火花。到2002年，这种火花已经发展成一种更宏大的东西，随着那年夏天美国队在韩日世界杯打入八强，美国足球终于获得了一些值得注意的东西：尊严。

2002年那支球队的队长克劳迪奥·雷纳成为了美国足球在欧洲的先驱之一，被誉为美国足球史上最优秀的球员和领袖之一。现在，他的儿子，就像之前的普利西奇一样，被认为是下一个点燃多特蒙德和德甲的新星。

吉奥瓦尼·雷纳只有16岁，但这位年轻的中场球员已经在公众视野中出现多年。他成为了美国足球的下一个新星，而此时普利西奇正有望从新星跃升为明星。

尽管吉奥瓦尼·雷纳与比他年长几岁的球员一起踢球，但他经常表现突出，成为近年来美国青少年足球中最出众的天才。他甚至在还未参加过一场成年队比赛之前就得到了阿迪达斯的赞助，最终，他转会到了多特蒙德，开始了他在欧洲的职业生涯。

前瑞士国脚、现任美国17岁以下青年队主教练拉斐尔·威基在接受够力足球采访时说：“当你谈到他比赛中的进攻部分时，你会发现他拥有一切。这使他拥有一个非常有趣的前景，因为他可以改变比赛。这些球员是每个人都在寻找的人，这些球员是吸引人们去球场的人，对吧？普利西奇们、沙奇里们，这些球员。他有这样的天赋，但是如果我们谈论他的进攻，我们还有很长的路要走。”

他补充道：“我注意到的第一件事是他的技术是杰出的，这总是让一切看起来很简单的基础。他很优雅。”

作为美国足坛传奇人物的儿子，雷纳总是在比赛中成长。毕竟，他的父亲参加了三届世界杯，并在勒沃库森、沃尔夫斯堡、格拉斯哥流浪者、桑德兰和曼城等球队塑造了自己的职业生涯，这也为他赢得了“美国队长”的绰号。在职业生涯结束后，他被任命为美国职业足球大联盟新球队纽约城FC的体育主管，负责组建一支最终由大卫·比利亚、弗兰克·兰帕德和安德里亚·皮尔洛组成的球队。

作为这个角色的一部分，老雷纳还肩负着从零开始发展一个青年项目的任务，而他自己的儿子也迅速成长为最有前途的球员。14岁时，雷纳帮助纽约城FC赢得了U17赛事阿迪达斯世代杯的冠军，并赢得了该赛事的金球奖。他在15岁的时候就开始跟随纽约城FC的一线队训练，向当时的主教练帕特里克·维埃拉学习。

然而，雷纳并没有继续留在纽约城FC，而是在16岁时决定前往德国。由于父亲的原因，他获得了葡萄牙护照。然而，他的天赋使维埃拉——现任法甲球队尼斯的主教练——将雷纳与他的一位前法国队友进行了比较。

“我喜欢他的一点是他有一双发现进球的眼睛，他是一个射手。”维埃拉说：“我不想给他太多的压力，但是他让我想起了特雷泽盖。”

与此同时，威基表示，他并不完全确定16岁的雷纳会成长到什么水平，这位前德甲中场球员认为无需急于对此下定论。在威基的带领下，雷纳在中北美及加勒比海地区的U17世界杯预选赛的首发位置上发挥了核心作用，他转移到了左路作为逆足边锋内切，点燃了美国队的进攻。

但威基不会把他局限在这两个位置。虽然他不认为雷纳是一个正印前锋，但教练相信他有一天会成为一个伪九号。在4-3-3阵型中，作为10号甚至8号球员，他都感觉很舒服。这样，有一天他就能像用和他父亲相似的方式踢球了。

现在普利西奇已经在切尔西立足，雷纳是带领下一代年轻球员前往德国的几个美国人之一。沙尔克04球星韦斯顿·麦肯尼和RB莱比锡的泰勒·亚当斯已经到位，但雷纳可能是下一个真正进入世界级讨论的球员。

“我们有很多在美国很有名的球员。”多特蒙德首席执行官瓦茨克告诉《The Athletic》：“克里斯蒂安是国家队队长。这是明确的。但首先，我们有一个非常有趣的年轻球员：吉奥瓦尼·雷纳。他是个非常非常有天赋的人。我想在未来的五到十年里，他会为美国足球做出很大的贡献。”

“就像克里斯蒂安一样。”他继续说：“他有时间发展。他需要时间。但他拥有一个球员应该拥有的一切。展望未来并观察一名球员在未来两三年的发展并不容易。但他拥有必须拥有的一切。”

下一步将是突破。雷纳将在本赛季为多特蒙德U19效力，目标是在未来的几个月和几年里达到一线队的水平。今年夏天他已经为多特蒙德打了四场热身赛，其中包括在对阵欧冠冠军利物浦的比赛中首发。

他还可能在今年的世界杯上再次担任美国U17国家队的队长。威基对他评价得最多的词是“改变比赛的人”，如果雷纳继续沿着自出生以来就为他设定的道路前进，他可能成为下一个真正改变比赛的美国人，就像他的父亲一样。