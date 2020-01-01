各有千秋 布斯克茨拒绝比较塞蒂恩与巴尔韦德

这位前贝蒂斯主帅在诺坎普执教期间的第一场比赛中，巴塞罗那控制了球权，梅西打入了新帅执教的第一球。

在新教练接手后取得首胜后，塞尔吉奥·布斯克茨拒绝将埃内斯托·巴尔韦德和基克·塞蒂恩相互比较。

周日，巴萨在诺坎普1-0战胜顽强的格拉纳达，重回西甲榜首。主队享受了近83%的控球权，但直到热尔曼·桑切斯被罚下后，梅西才打破僵局。

塞蒂恩变换了3-4-3阵型，巴萨控制了球权，并把球推向了更前的位置，这种阵型更符合克鲁伊夫和瓜迪奥拉的风格，而不是巴尔韦德的风格。

布斯克茨对他们的表现很满意，但不愿将赛蒂恩和巴尔韦德的踢法进行比较，后者最终因为更加谨慎的做法而失去了球迷和董事会的信任。

“我们是一支稳固的球队。我们控制住了球。他们几乎没有制造任何针对我们的东西。”他告诉Movistar：“的确，我们在他们深入防守的时候很挣扎，但总的来说，球队踢得很好。”

“这不是比较。每个教练都有自己的风格和看待足球的方式。你会看到塞蒂恩让我们做什么。我们不会透露的。”

“我们为埃内斯托所做的一切感到高兴，我们也为塞蒂恩感到高兴。”

塞蒂恩也赢得了诺坎普球迷的欢呼，因为他换上了毕业于拉马西亚的普吉。

这位20岁的中场球员在进球前在格拉纳达禁区边缘赢得了控球权，布斯克茨希望这只是他的一个开始。

“他有很多东西需要成熟，但看起来他可以在这里（提升球队）。”布斯克茨补充道。