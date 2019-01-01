各方满意 戈麦斯正式从巴塞罗那转会埃弗顿

埃弗顿以2200万英镑从巴塞罗那签下了安德烈·戈梅斯，这名中场球员坚持在租借期满后留下是一个“简单的决定”

安德烈·戈麦斯同意了一份为期五年的合同，埃弗顿从巴塞罗那以2200万英镑的价格签下这名球员。

这名葡萄牙国脚是西汉姆联想要的，但是在古迪逊公园度过了一个成功的租借赛季的戈麦斯明确表示，他想永久加盟埃弗顿，而不是回到诺坎普做一个小角色。

埃弗顿已经和巴萨以及戈麦斯的顾问讨论了好几个月了。随着球员在默西塞德郡安顿下来，这是一个与加泰罗尼亚人谈判费用的问题，他们最初表示他们想要超过3000万英镑。

戈麦斯对埃弗顿电视台说:“我真的很高兴能和埃弗顿签约，这并不难决定，这是一个简单的决定，我很高兴能签下这份合同。”

“我知道俱乐部为签下我付出了巨大的努力，我很高兴也很感谢他们。在那一年里，我说我觉得自己是家庭的一部分，这对我来说是最重要的。去年对我来说是一次非常好的经历。我只是想感受一些特别的东西，我在这里找到了它。那一刻对我来说很好，现在，在和埃弗顿签约之后，感觉更好了。我想这里的雄心不仅仅是为了我自己，也是为了所有的球员、球迷和俱乐部。我们对此都很兴奋。”

席尔瓦承认签下戈麦斯是他这个夏天的首要任务之一，因为他希望在下个赛季建立一支符合自己风格的球队。

席尔瓦说:“安德烈上赛季对我们来说是一个非常重要的球员，我认为我们也能帮助他。把安德烈带到俱乐部是一个很好的决定，我们把他的回归作为我们的首要任务之一。安德烈对俱乐部的了解、我们的球迷和我们的愿景让他相信，这是他想踢足球的地方，我知道他和我们一样有前进的雄心壮志。”