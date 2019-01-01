各取所需 斯科尔斯：曼联需要厄齐尔

他可能在酋长球场受到冷落，但是前德国国脚被认为是红魔的一个可能的选择。

曼联传奇球员保罗·斯科尔斯相信，签下梅苏特·厄齐尔将会给曼联的进攻带来更多的创造力。

曼联终于在周四结束了长达七个多月的客场不胜，凭借着马夏尔的点球破门，曼联在贝尔格莱德险胜游击。

在英超第一轮4-0大胜切尔西之后，曼联在最近的8场英超联赛中只进了6球。

但是像最近在阿森纳失宠的厄齐尔这样的经典中场，能成为曼联的答案吗？

“曼联需要厄齐尔这样的人，他可以把一个球队联系在一起。”斯科尔斯在他的前东家获胜后对英国BT体育说：“（他）是一个可以把球队联系在一起的球员。他有很好的实力，这在他的职业生涯中得到了证明。他可能是一个短期的答案，我不知道。我认为这最终取决于他。我看不出（这会发生），但他是那种短期内曼联需要的球员。”

厄齐尔在周四的欧联杯比赛中再度无缘大名单。这位前德国国脚最后一次出场是在9月24日阿森纳5-0大胜诺丁汉森林的联赛杯上，而他在2019-2020赛季的英超联赛中只有一次出场机会。

有人说厄齐尔的缺阵是由于训练不够，尽管枪手老板埃梅里最近否认了这种说法。

“梅苏特·厄齐尔对我们来说很重要。有时一名球员可能是重要的球员，或者是重要的替补球员，或者是重要的下一场比赛的准备。”他告诉记者：“这是我们的心态，这是我们希望在拥有25名球员的情况下创造的方式。梅苏特·厄齐尔也是这样，我告诉过你，在过去的三周里，他一直在努力提高，在训练中变得更好。如果我们需要他，我们就会用他。”