各取所需 内维尔：穆帅与热刺是一场政治联姻

这位前曼联后卫怀疑葡萄牙人入主北伦敦是否是一个长期的安排。

根据加里·内维尔的说法，若泽·穆里尼奥转会托特纳姆热刺是一场“政治婚姻”，双方都利用对方为自己谋取短期利益。

穆里尼奥上周重返英格兰足坛，在被曼联解雇11个月后与热刺签订了一份三年半的合同。穆里尼奥无论走到哪里都能赢得奖杯的名声也被认为是他被任命的一个关键因素，热刺自从2008年以来就没有任何奖杯。

内维尔认为，对于热刺主席丹尼尔·列维来说，奖杯的前景是次要的，欧冠的金钱回报和对俱乐部财政的影响更为重要。

同样，他认为热刺是穆里尼奥在正确的时间选择了正确的俱乐部，他希望在老特拉福德的惨痛经历后恢复自己的声誉。

“我认为这（穆里尼奥的任命）是为了保护财政，是为了保护收入。”这位前曼联后卫周一晚上告诉天空体育：“这是一个新球场，由于合同到期和球队的不稳定，球队已经有一半瓦解了。他（列维）试图通过引进一位大名鼎鼎的主帅来保持他们的团结。

“这绝对是丹尼尔·列维的桥梁，也是若泽·穆里尼奥的桥梁。穆里尼奥需要回到英超重新建立自己，他想留在伦敦。

“列维需要一个能让俱乐部迅速上升到可以接受的水平、进入欧冠的人。这是一场政治婚姻。”

内维尔也相信穆里尼奥的合同将会严重依赖于奖金，并且很可能包括双方的解约条款。

“人们上周对我说，这是一份三年半的合同。作为一名经营者，丹尼尔·列维还不至于愚蠢到要向何塞·穆里尼奥支付2500万英镑，除非有某些触发点和取得某些成就。”内维尔补充道：“若泽·穆里尼奥还没有愚蠢到允许丹尼尔·列维对他指手画脚，在10分钟后解雇他，损害他的声誉。”

“上面写满了婚前协议，简直让人难以置信。我认为这是两个人之间的一场艰难、冷酷的对话，他们尊重对方的处境，但实际上从来没有看到他们在一起工作，本质上是把对方当作通向他们需要到达的地方的桥梁。”

“若泽希望回到欧洲足球的精英行列，赢得奖杯。丹尼尔·列维需要留在欧洲冠军联赛，并且必须留住他现在拥有的球员。我很高兴他回到了英超，他点亮了英超20年。我从来没有接受过他在曼联已经是强弩之末的说法，我对他的表现很感兴趣。但是合同将会非常详细的规定他要做什么。最终，我认为他们都会保护自己。”