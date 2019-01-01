各不相谋 德斯特选择美国引阿贾克斯队友不满

这位天才的年轻后卫正在准备他的美国处子秀，永久地关闭了他为出生国踢球的大门。

塞尔吉诺·德斯特承认他决定为美国队而不是荷兰队踢球，这引起了阿贾克斯队友们的不同反应。

德斯特出生在荷兰，父亲是苏里南裔美国人，母亲是荷兰人，但他只代表美国参加过国际比赛。

他目前在阿贾克斯正享受着一个突破性的赛季，到目前为止他已经为阿贾克斯在所有比赛中出场16次，他承认他的决定得到了队友们的不同反应。

“他们中的一些人，他们不喜欢它。”德斯特告诉福克斯体育：“他们中的一些人只是说：‘恭喜你，你听从了自己的内心。’所以这总是好的。当然，这是一个艰难的决定，因为你同时可以选择两支队。我只是自己做了决定。这是我的人生。如果不顺利的话，我会自己处理麻烦。我认为我做了正确的决定。现在我必须确保我做出了一个好的决定，并展示我得到了什么。”

美国足球联合会体育总监厄尔尼·斯图尔特对德斯特的决定感到高兴，认为他将在2022年和2026年世界杯上大有作为。

斯图尔特说：“他是我们未来的一部分，我们将确保他成长为一名在22年和26年有出色表现的球员。在他的青年国家队生涯中发生的事情，帮助我与塞尔吉诺、他的父亲以及他的管理层进行了对话，让他进入了我们的国家队，这对这个项目很有好处。”

和德斯特一样，斯图尔特在荷兰长大，母亲是荷兰人，父亲在美国空军服役。德斯特说，和斯图尔特交谈并分享他的故事帮助他做出了决定。

“听到荷兰裔美国人的声音总是很好的，他们在美国也有自己的故事。”德斯特补充道：“我做了决定，我听取了每个人的建议，但这只是我自己的决定。”

德斯特还说，即使他决定代表荷兰参赛，他的父亲也会支持他。

“我想如果我去荷兰踢球，他也会很高兴。我高兴他就高兴。他是个父亲。”德斯特说：“他们只是说，‘好吧，如果你想做那个决定，那就是你的生活。你必须自己做决定。’”