右脚球员实锤 萨拉赫：我一直有用右脚练习

周六在安菲尔德的比赛中，这位埃及前锋再次成为红军的明星球员，他的梅开二度巩固了利物浦在英超榜首的地位。

默罕默德·萨拉赫在帮助利物浦2-0战胜沃特福德的比赛中梅开二度后承认“用右脚练习”。

周六在安菲尔德的比赛中，埃及人又一次为红军挺身而出，他再次上演致胜表现。

萨拉赫的两个进球都很特别。在接到萨迪奥·马内的传球后，萨拉赫保持冷静，用右脚将一记漂亮的弧线球打进球门上角。在比赛最后时刻，他在小角度用右脚脚后跟穿裆破门。

两届英超金靴奖得主在加盟利物浦后也经常有类似的表现，但这次他是用他的逆足完成。

“我一直在用我的右脚练习。”萨拉赫赛后告诉英国BT体育：“我的第一个进球很幸运，那是一次反击，萨迪奥给了我一个很好的传球，我认为我们在正确的时间进了球。”

“我们面对的是一支强队，我认为他们应该处于一个比现在更好的位置。希望我们能在接下来的几场比赛中继续获胜。”

对于利物浦来说，有一些紧张的时刻，因为他们没能在上半场早早取得领先，但是萨拉赫声称球场上的人从来没有怀疑过比赛的走向。

他补充道：“现在我们有了更多的经验，我们已经在一起三四年了。我们知道什么时候我们能让比赛开始，让它快点。有时观众会有点恐慌，但我们有经验，我们以1-0赢了几场比赛，所以这很好。”

詹姆斯·米尔纳承认红军必须再一次深入挖掘，克洛普的球队已经习惯了这样做，同时在英超积分榜上拉开了绝对的领先优势。

米尔纳说：“就在这样的日子里，风让一切都变得很困难。”

“这比以往花费了更多的时间。他们的新主教练来了，他们总是干劲十足。足球不可能总是那么美好，但这是一个重要的结果。以我们的方式拿下这三分，这是一个重要的时刻。”

利物浦在12月的四场比赛中表现完美，但至少还有五场比赛要打，包括英超联赛、联赛杯和世俱杯。

米尔纳补充道：“保持恢复，专注于下一场比赛，做好准备，继续前进。这支球队在这方面做得很好，心态很好。这并不容易，但这是成功的代价。我们想赢得每一场比赛，并继续努力。你可以看到球队的实力，因为球队一直在变化。”