史无前例 内维尔：前四外加一座奖杯就是成功

前红魔后卫承认俱乐部未来必须挑战英超冠军，但他认为球队的重建工作任重而道远。

加里·内维尔承认曼联低于冠军的目标设定是“不可接受的”，但他认为在2019- 2020赛季能够“以前四名的成绩完赛和赢得一座奖杯将是一个成功的赛季”。

自从弗格森爵士在2013年退休以来，红魔经历令人羞愧的坠落。

这支习惯了挑战重要荣誉的球队已经变得落魄，上赛季的第六名让他们空手而归，无缘冠军联赛。

内维尔在他效力红魔的日子里赢得了8个冠军，他承认在老特拉福德仍然有一个重要的重建工作需要监督，曼联不得不先收敛他们的野心。

他告诉天空体育：“前四完赛和赢得一座奖杯将是一个成功的赛季。这就是曼联的处境。”

“对于曼联需要达到的位置来说，这是不可接受的，但他们没有能力——在6年或7年的糟糕引援洗后——从第七，第六或第五一下子到了第一。他们现在离那个目标还很远。”

“他们必须有三四个良好的转会窗口。在最近的一个窗口中，最重要的事情不只是添加两三个正确类型的球员，而是确保他们不会再犯任何错误。我认为他们之前没有那样做。”

“我认为如果埃雷拉、费莱尼和卢卡库还在队中的话，本赛季的曼联会更强大，但从长远来看，他们不会这么做，因为这些球员永远无法让曼联达到他们需要的位置。”

“当然，曼联必须赢得英超冠军。这必须是一个晴雨表，永远不应该改变，但你不能从不喜欢足球水平一般的球队变成赢得联赛冠军的那支。要想踢得更好，喜欢上这支球队，然后你就可以开始往上爬。”

“我认为这个赛季走在正确的轨道上比第五、第四或第三更重要。人们必须重新开始喜欢这支球队。”

内维尔承认这并不容易，但是索尔斯克亚强调年轻球员和未来的超级球星让他倍受鼓舞。

这位前红魔后卫补充道：“实际上我认为曼联已经退后了一步，但前进的方向是正确的，因为我们不能再去买入那些30岁的球员了，他们不适合这种风格。必须停止这样做，因为这对俱乐部不起作用。”

“我的意思是他们已经改变了方向。不管你喜欢还是我喜欢，这都是方向的改变。在丹尼尔·詹姆斯，哈里·马奎尔和亚伦·万-比萨卡的带领下，他们有了更年轻的阵容，他们希望在曼联的未来10年里有属于自己的未来。他们三个人的开局都不错。”

“有一种感觉是曼联拥有年轻的球员——他们足够好还是不够好？我看了看对阵莱斯特的年轻球员们，有万比萨卡、佩雷拉、麦克托米内、詹姆斯和拉什福德。

“我对自己说，他们够好吗？就目前而言，并没有。他们还需要证明自己。他们看起来都很有前途，每一场比赛他们都在全力以赴。”