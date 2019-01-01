史密斯坚信枪手需革新 看衰安切洛蒂入主酋长

枪手名宿相信，酋长球场现下需要的是能够鼓舞人心的新鲜思想，而不是作风老派的意大利人。

埃梅里与阿森纳一年半的缘分在上月底走到了尽头。下课前的7场比赛，他甚至连1场胜利都没有拿到。助教永贝里随后成为球队的临时主帅，不过上任之后依旧没能帮助枪手摆脱困境，4场比赛也仅获得1胜。

球队目前正在物色他们的永久主帅人选。而与此同时，曾帮助切尔西夺得过英超冠军的安切洛蒂在本周二的欧冠比赛后被那不勒斯解雇。

阿森纳希望能够与这位前尤文，米兰，切尔西，大巴黎以及拜仁主帅继续保持沟通，但阿兰-史密斯相信，枪手应该选择一位能够为球队带来新鲜思想的主帅，能够给球队带来质的变化。

枪手名宿在《标准晚报》上的专栏中写道：“阿森纳这次再没有一支坚定的队伍可以依靠，他们明显缺乏韧性和组织性，这让新帅的工作变得更加困难。”

“这就是为什么我坚持我的看法，我认为现在的局面需要一位思想新颖，能够鼓舞人心的教练，要具备能够很快将决定性的视野和文化注入到训练当中，使得这些东西能够以积极的方式反应在比赛日。

“对我来说，像安切洛蒂这样的主帅就不是一个正确的选择。翻阅他过去所取得的成功，他属于那种老派的教练，以精明的人员管理控制住行驶的大船。”

“但阿森纳的问题已经不仅于此，他们需要一位有真知灼见的主帅，既能控制住目前的阵容，还要打造一种战术，能够迅速让对手感觉到枪手变得更难对付了，由此让球队取得更好的成绩。”

“我上周就说过这话，现在还要再次重申。阿尔特塔具备相应的能力，我希望阿森纳董事会也是这么觉得的。”